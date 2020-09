Bereits 34 5G-Antennen: So sieht der Ausbau des neuen Mobilfunkstandards im Limmattal aus

Obwohl 5G starkem Gegenwind ausgesetzt ist, wurde der neue Mobilfunkstandard in der Schweiz als erstes Land in Europa aufgeschaltet. Mehr als ein Jahr später befindet sich der Netzausbau in vollem Gange, aber auch der Widerstand dagegen ist nicht abgebrochen. Aktuell stehen 34 Sendemasten mit Kapazitäten für 5G im Bezirk Dietikon, wie auf der Übersichtskarte des Bundes zu sehen ist. Alle diese Sendemasten haben aber zusätzlich andere Standards wie 3G oder 4G an Bord.

Im Moment bieten nur Sunrise und Swisscom den neuen Standard für ihre Endkunden an. Salt will in «naher Zukunft» aber ebenfalls ein Angebot lancieren. Die Standorte der Mobilfunkantennen sind öffentlich auf einer Karte des Bundes einsehbar. Unklar ist aber, welche dieser Standorte welchem Mobilfunkanbieter gehören. Aus Sicherheitsgründen wollen Sunrise, Swisscom und Salt nicht bekannt geben, wie viele oder welche Anlagen sie betreiben.