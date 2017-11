Wer heute mit dem Auto in Dietikon von der Guggenbühl- in die Holzmattstrasse abbiegt, erlebt eine geradezu absurde Situation. Linker Hand das Schulhaus Guggenbühl, rechter Hand die Freizeitanlage Chrüzacher, verbunden durch einen Zebrastreifen. Während die Guggenbühlstrasse in einer 30er-Zone liegt, darf noch vor diesem Fussgängerstreifen, der stark von Kindern frequentiert ist, 50 Kilometer pro Stunde gefahren werden.

Diesen Zustand will nun eine Petition auf der Internetplattform «petitio.ch», die von dieser Zeitung betrieben wird, ändern. «Ja zu Tempo 30 auf der Holzmattstrasse», fordert die Dietikerin Nadia Triaca darin. Über 200 Unterschriften hat sie online und im Quartier bereits gesammelt. Normalerweise sollen Petitionen die Regierung dazu bewegen, einem Anliegen Gehör zu schenken. Das ist in diesem Fall aber gar nicht nötig.