Für Stadtpräsident Toni Brühlmann-Jecklin (SP) ist es erfreulich, dass so viele Auto-Unternehmen in Schlieren präsent sind. «Die Autobranche ist historisch mit Schlieren verbunden. Das ist auch gut so», sagt er. Dass immer wieder neue Automarken nach Schlieren finden, sei Ausdruck dafür, dass sie hier gute Rahmenbedingungen vorfinden. «Auf jeden Fall darf man gespannt sein auf die zukünftige Entwicklung angesichts des Umbruchs, der in der Autobranche ansteht.»

Vermittler und Ermöglicher

Bei über der Hälfte der Neuansiedlungen fungierte Albert Schweizer als Vermittler und Ermöglicher. Neben dem guten Anschluss an die Autobahn, der Nähe zur Stadt Zürich und den grossen Baulandreserven Anfang der Nullerjahre habe er mit sogenannten Soft-Faktoren punkten müssen. «Unternehmen schätzen eine offene, schnelle und direkte Kommunikation. Das können nicht alle Städte bieten», so Schweizer.

Auch ein Vermietungs-Gag, wie er es selber nennt, habe zu einer Ansiedlung geführt. «Ein Bürogebäude an der Zürcherstrasse stand leer und wir boten es der Fiat Chrysler Automobiles Switzerland ‹all inclusive› für zehn Jahre an, ohne Heizkostenabrechnung», so Schweizer. Auch auf die Wünsche der Mercedes Benz AG habe man im Jahr 2005 Rücksicht genommen. «Eine der Bedingungen der Verantwortlichen war, dass der Auto-Occasionshandel beim Bahnhof und in Schlieren West bis zum Bezug verschwunden sein muss», sagt Schweizer. Dies habe man versprochen und auch eingehalten.

Wichtig für die Stadtentwicklung

Mit dem Occasionshandel kam nämlich die dunkle Seite des Autohandels zum Vorschein. Diese Geschäfte wurden auf den stillgelegten Industriearealen – die Fläche umfasste zwischen 50 und 70 000 Quadratmetern – seit den 1980er-Jahren betrieben. Brühlmann erinnert sich, dass dies in der Bevölkerung Verunsicherung hervorrief. «Die grossen Autoverkaufsflächen waren einerseits ästhetisch unerfreulich. Andererseits brachte der Occasionshandel auch unerfreuliche Nebenerscheinungen mit sich wie illegales Geschäften zwischen den Autos», so Brühlmann. Dass die Besitzer der Grundstücke zu einer neuen Nutzung ermutigt wurden, sei wichtig gewesen für die Stadtentwicklung, so Schweizer. Heute stehen hier die Stadtquartiere Schlieren West und «Am Rietpark».

Etwa zeitgleich mit der Absicht, den Occasionshandel zu verbannen, entstanden auch die Pläne einer Automeile in Schlieren. Balz Halter vom Bauunternehmen Halter AG sah vor, entlang der Brandstrasse ein Kompetenzzentrum für Automobile entstehen zu lassen. Als Vorbild diente Düsseldorf. So sollten die namhaftesten Autohersteller einen Standort in Schlieren eröffnen.

Suboptimales Timing kein Nachteil

«Die Idee scheiterte jedoch, weil das Timing für diverse Player nicht stimmte. Kurz zuvor hatten Sie sich für andere Standorte entschieden», so Schweizer. Im Nachhinein war das suboptimale Timing keineswegs ein Nachteil. «Auch wenn Vertreter wie Opel oder BMW heute nicht in Schlieren vertreten sind. Die Idee einer Automeile wurde sicherlich zu 50 Prozent realisiert», sagt Schweizer.

Und wie sieht die Zukunft aus? Platz für den Bau neuer Autozentren gibt es beinahe keinen mehr. Nur auf der Parzelle von Geistlich zwischen Bern-, Brand und Engstringerstrasse kann noch etwas erstellt werden. «Vielleicht haben wir mit diesem Cluster das Maximum erreicht», so Schweizer. Und dieses Maximum ist ein wichtiger Beschäftigungszweig in Schlieren: Das Biotechnologie-Cluster und das Autocluster stellen in der Stadt derzeit in etwa gleich viele Arbeitsplätze zur Verfügung, nämlich rund 2000.