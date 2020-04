Ein aufmerksamer Nachbar alarmierte die Polizei, weil er in der Tiefgarage einer Überbauung eine verdächtige Person bemerkt hatte. Die ausgerückte Kantonspolizei verhaftete noch in der Garage einen 51-jährigen Schweizer, wie sie am Freitag mitteilte.

Der Mann gab zu, dass er in den vergangenen 18 Monaten in mehreren Sammelgaragen in den Gemeinden Gemeinden Bonstetten, Stallikon und Wettswil die abgestellten Fahrzeuge durchsucht hatte - zum Teil sogar mehrfach.