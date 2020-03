Autismus ist weit verbreitet – «Jedes 59. Kind in der Schweiz ist autistisch»

Trotz Coronanotstand bleibt die Schule für autistische Kinder und Jugendliche in Urdorf offen. «Wir betreuen unsere Schülerinnen und Schüler weiter, derzeit dürfen sie aber nur in der Ferienzeit bei uns übernachten», sagt Andrea Capol, Gesamtleiterin der Stiftung Kind und Autismus. Das sei für die Eltern bereits eine grosse Hilfe. «Der Alltag birgt für Familien mit autistischen Kindern auch ganze ohne Krise Schwierigkeiten.»

Am 2. April findet zum zwölften Mal der Welt-Autismus-Tag statt, um auf die Entwicklungsstörung aufmerksam zu machen. Was halten Sie von dieser Aktion?



Andrea Capol: Ich erachte es als sehr wichtig, dass Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung für die Gesellschaft durch Aktionen wie diese sichtbar werden. Dank Klimaaktivistin Greta Thunberg, die mit dem Asperger-Syndrom, einer leichten Form von Autismus, lebt, ist das Thema in aller Munde. Doch was autistische Kinder und ihre Eltern für Bedürfnisse haben, ist der Öffentlichkeit nach wie vor nicht bewusst. Dies, obwohl schweizweit jedes 59. Kind autistisch ist. Das ist eine beachtliche Zahl. Deshalb geht dieses Thema uns alle etwas an. In unserer Institution ist jeder Tag ein Autismus-Tag. Nichtsdestotrotz planten wir, am Welt-Autismus-Tag Luftballone mit Zeichnungen unserer Kinder, ihren Namen und der Adresse unserer Schule steigen zu lassen. Wer diese gefunden hätte, wäre für eine Besichtigung in unserer Institution eingeladen gewesen. Doch aufgrund der momentanen Lage wird daraus nichts.

Tausende Kinder und Familien in der Schweiz haben mit dieser Beeinträchtigung zu kämpfen. Wird in der Schweiz genug für die Betroffenen unternommen?

Nein, die Schweiz hinkt leider vielen Ländern hinterher was Angebot, Beratung und finanzielle Hilfe angeht. Wir betreuen in unserer Tagessonderschule und im dazugehörigen Teilzeitinternat derzeit 40 Kinder und Jugendliche. Jedes Jahr müssen wir 20 bis 30 Kinder und ihre Eltern abweisen, weil wir zu wenig Platz haben. Gerne würden wir mehr Kinder aufnehmen. Um uns zu vergrössern, brauchen wir aber Geld und Bauland. Die Schule und das Internat werden durch den Kanton und die entsprechenden Schulgemeinden finanziert. Die Beratungsstelle kriegt Subventionen vom Bund, wofür wir sehr dankbar sind. Leider reichen diese aber bei weitem nicht. Das heisst, dass wir für die Realisierung solcher Projekte oder für die Anschaffung spezieller Hilfs- und Freizeitgeräte auf Spenden von Privaten, Unternehmen und Vereinen angewiesen sind. Swiss Re ist zum Beispiel eine Firma, die uns unterstützt. Dank ihrer finanziellen Hilfe konnten wir die heilpädagogische Reit-Therapie für unsere Kinder und Jugendlichen ausbauen. Es wäre schön, wenn sich mehr Unternehmen so für uns einsetzen und auch der Bund und die Kantone uns und den betroffenen Familien entgegenkommen würden.

Was wäre denn genau nötig?

Krankenkassen übernehmen Beratungen für Familien derzeit nicht. Wäre das jedoch der Fall, würde das Betroffene bereits stark entlasten. Weil Autismus nicht als Krankheit gilt, erhalten Eltern zum Beispiel auch keine IV-Beiträge, sondern nur Hilflosenentschädigung oder Assistenzbeiträge. Familien mit autistischen Kindern sind oft nicht nur emotional, sondern eben auch finanziell in Not. Die nationale Politik hat die Bedeutung der Förderung und Integration von Menschen mit Autismus zwar erkannt. Im Oktober 2018 veröffentlichte der Bundesrat einen Bericht zum Thema Autismus-Spektrum-Störungen. Darin hielt er fest, dass es mehr Angebote in der Frühförderung braucht und dass bestehende Angebote besser koordiniert und vernetzt werden sollen. Bisher hat sich aber noch nicht viel getan.