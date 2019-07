Die Fotografien der heimischen Insekten von Hans Boss aus Schlieren fallen auf. Sie stechen ins Auge und geben Einblick in die Welt der Kleinlebewesen, die von blossem Auge so nicht sichtbar ist. Für das perfekte Bild wartet er stundenlang auf den idealen Moment, das rechte Licht, um dann im passenden Augenblick, meist im Bruchteil einer Sekunde, in Serie abzudrücken, damit ein Foto entsteht, welches an Professionalität schwer zu überbieten ist.

Nur so sieht man auf den Bildern all die feinen Linien der schimmernden Flügel verschiedenster Bienenarten, oder sieht die spezielle Form eines winzigen Insekts, welches bei Betrachtung seiner Bilder eine ganz neue Dimension erhält. So etwa jene Momente, in denen er einem Spargelkäfer auflauert oder in Grossaufnahme eine spezielle Fliege zeigt, die ihren langen Stachel am Hinterleib, so fein wie ein Haar, zur Eierablage aufspaltet und in ein Holzstück eindringt. «Um die ganze Schönheit des Insekts zu sehen, muss das gesamte Tier gestochen scharf sein», sagt Hans Boss und führt gemeinsam mit seiner Frau Charlotte durch den eigenen Schrebergarten im Betschenrohr direkt an der Limmat in Schlieren.

Ein kleiner natürlicher Zoo im eigenen Garten

Seit 28 Jahren pflegen die beiden gemeinsam mit den Nachbarn Richard Oesterreicher und seiner Frau ein kleines Naturjuwel. Rund 750 Quadratmeter Fläche stehen durch die fliessenden Übergänge der Grundstücke zur Verfügung. Während in den Nachbarsgarten links und rechts das gewohnte Bild einer grünen Rasenfläche und in den Beeten die Aneinanderreihung von Gemüsesorten dominiert, ist dieser Garten ganz anders: Hier ein mit Laub gefüllter und zugedeckter Holzstapel als Zufluchtsort für die heimische Ringelnatter und die Eidechse, da der Teich, wo diverse Libellenarten herumfliegen und Frösche ins Wasser springen. Unzählige Bienen- und Insektenarten schwirren umher und suchen auf den für sie geeigneten Pflanzenarten Platz. Dazwischen schlängelt sich ein schmaler Weg durch Himbeerstauden, Erdbeeren, Kartoffeln und Salate: «Schlicht kein Einheitsbrei, nicht nur braun und grün, sondern Vielfalt», bringt es Charlotte Boss auf den Punkt. «Man braucht nicht unbedingt in den Zoo zu gehen, um verschiedene Tiere zu sehen, wenn man eine gewisse Diversität im Garten zulässt.»