Auf der Suche nach Zürich – Einblicke in eine globale Stadt

Wer kommt nach Zürich oder was kommt nach Zürich? Die Frage ist doppeldeutig gemeint: mal räumlich, mal zeitlich. Ausgehend davon präsentiert das Helmhaus in seiner neuen Ausstellung unter dem Titel «nach Zürich» Werke von Zürcher Künstlern; respektive von solchen, die nach Zürich gekommen sind. «Wir wollen nach einem Zürich suchen, das man sonst nicht so findet oder sucht», sagt Daniel Morgenthaler, einer der vier Kuratoren, beim gestrigen Medienrundgang durch die Ausstellung.

Die Kunst, die hier zu sehen ist, verdeutlicht zunächst einmal eines: Zürich ist längst eine globale Stadt. Die Perspektiven sind international, überregional und verweisen doch immer wieder auch auf das Lokale, durchaus auch Lokalpolitische.

Da ist etwa die Installation «im Park» von Gustavo Hansson. Ursprünglich aus Kolumbien stammend, lebt er seit Jahrzehnten in der Schweiz. Zeitweise war er in der Anfang der 1990er-Jahre besetzten Wohlgroth-Fabrik zu Hause. Bahn­reisenden nach «Zureich» stach der Gebäudekomplex bei der Einfahrt in den Hauptbahnhof mit der Aufschrift «Alles wird gut» ins Auge.

«Im Park» versammelt nun verschiedenste Werke Hanssons: Da sind kitschige Bergidyll-Gemälde und eine Videoinstallation, in der er, gekleidet in eine Burka, auf dem mittleren Trennstreifen einer Hauptstrasse in Dubai herumläuft; dazwischen hängt ein Stadtporträt, das in seinem Gestus an Wohlgroth-Zeiten erinnert: Ein rosarotes Schwein turnt auf Türmen hoch über der Stadt herum, in der sich Geldsäcke ansammeln. Dazwischen schleichen Wölfe herum. Oder sind es Wölfe im Schafspelz?