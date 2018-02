Seit Januar 2017 führt die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland im Zusammenhang mit Vorfällen rund um die Winterthurer An'Nur-Moschee ein Strafverfahren gegen neun Personen. Nun hat die Staatsanwaltschaft am Bezirksgericht Winterthur Anklage erhoben. Die Beschuldigten werden der Freiheitsberaubung, mehrfachen Nötigung, mehrfachen Drohung, einfachen Körperverletzung, mehrfachen Sachtentziehung, mehrfachen Tätlichkeit und mehrfachen Beschimpfung bezichtigt.

Die Angeklagten sollen am 22. November 2016 zwei Personen muslimischen Glaubens in der Moschee angegriffen, geschlagen, mit dem Tod bedroht und eingesperrt haben, wie die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt. Es werden Freiheitsstrafen zwischen 30 und 36 Monaten gefordert. Die Beschuldigten seien nicht geständig.