Am Samstag feiern die Schlieremer Fussballerinnen ihr 40-jähriges Bestehen. Im Rahmen des Schlierefäschts stossen sie ab 17 Uhr im «Ballermann», dem Zelt des FC Schlieren, darauf an. Zum Jubiläum erzählen ehemalige und aktuelle Spielerinnen aus der lebhaften Vereinsgeschichte.

Doch über die Jahre machten die Frauen sich in Schlieren unverzichtbar und feierten viele grosse Erfolge. Heute ist der FC Schlieren im Frauenfussball eine Institution. Mädchen können bereits mit fünf Jahren in den Verein eintreten und durchgehend bis zu den B-Juniorinnen alle Altersstufen absolvieren. Von dort können sich motivierte Spielerinnen für das zweite Team empfehlen, das in der 2. Liga aktiv ist. Die Talentiertesten unter ihnen können dann sogar den Sprung in das Nationalliga-B-Team schaffen.

Das neue Frauenteam wurde in Schlieren nicht umgehend mit Kusshand aufgenommen. «Damals war Frauenfussball noch eher etwas verpönt, wir hatten mit einigen Aktivmitgliedern zu kämpfen», sagt Schuster. Die jungen Frauen hätten sich aber schnell im Verein eingebracht und auch im Hintergrund viel mitgeholfen. Das habe viel geholfen, um die Wertschätzung zu steigern, erinnert sich Schuster, die Jahrzehnte selbst Juniorinnen trainierte und im OK für das Hallenturnier und das Grümpi war. Auch Vorstandsmitglied Willy Eberle habe sich für die Frauen starkgemacht und mitgeholfen, dass sie im Verein akzeptiert werden. (flo)

Als Jugendliche spielten die Freundinnen immer wieder zusammen beim Schülerturnier mit und wollten ein richtiges Team gründen. «Wir wollten keinen eigenen Verein gründen, sondern beim FC Schlieren tschutten», sagt Schuster. Weil ihr Vater Karl Haller Mitglied im Club war, konnte er den um die 15 Jahre alten Teenagerinnen eine Tür öffnen. So kam es, dass 1979 das erste Frauenteam für den FC Schlieren auflief. Als Trainer konnte das Team Werner Hochstrasser gewinnen, Karl Haller wurde mit seiner Garage Haller gleich der erste Sponsor. An ihr erstes richtiges Freundschaftsspiel erinnert sich Schuster heute noch gut: «Wir verloren gegen den FC Zürich gleich mit 1:21», sagt sie. Mit den Kontrahentinnen in der eigenen Liga konnten die Schlieremerinnen aber mithalten, obwohl es ihnen vor allem um den Spass ging und die Leistung noch nicht so im Fokus stand.

2006 stiegen die Schlieremer Frauen von der 1. Liga in die Nationalliga B auf und läuteten ihre Erfolgsjahre ein. Seither hielt sich das Team immer in den obersten beiden Spielklassen. Im Aufstiegsjahr erlebte das Team eine Sternstunde im Cup, erinnert sich Patrizia Dreyer, die von 2001 bis 2018 für das erste Team aktiv war. Gegen das Nati-A-Team Ruggell musste Schlieren bei frostigem Wetter sein Heimspiel bei den damaligen Rivalinnen in Dietikon austragen, da in Schlieren der Kunstrasen fehlte. «Lange stand es 1:1 und es war so grausam kalt, dass sich alle einfach ein Tor gewünscht haben, egal für wen», erinnert sich Dreyer. Tatsächlich erzielte Schlieren kurz vor Schluss das entscheidende 2:1 und erreichte den Halbfinal.

Nur zwei Jahre später gelang dem Damenteam erneut der Aufstieg, doch das Abenteuer Nationalliga A endete enttäuschend. Das Team hielt sich nicht in der höchsten Spielklasse. Trotz Wiederabstieg erreichten die Schlieremerinnen 2009 den Cupfinal, doch im Stade de Suisse kassierten sie eine 0:8-Niederlage gegen Thun. Dabei hatten sie die Thunerinnen in der Meisterschaft auswärts besiegt und zu Hause nur knapp verloren. Alle hätten sich riesig auf den Final gefreut und seien bis in die Fingerspitzen motiviert gewesen, sagt Dreyer. «Bis heute ist es mir unerklärlich, wie wir als ganze Mannschaft so einen Aussetzer haben konnten.»

Trotz Katerstimmung im Sommer 2009 schaffte das Team zwei Jahre später erneut den Aufstieg in die Nati A. Obwohl es 2011/2012 gut mithalten konnte, hätten die Strukturen in Schlieren nicht mit den etablierten Teams in der Nati A mithalten können, so Dreyer. Trotz der guten Leistungen dünnte die Juniorinnenabteilung immer mehr aus. Deshalb fehlte qualitativer Nachwuchs aus den eigenen Reihen. «Ich finde es eindrücklich, dass wir uns trotz aller Widerstände immer in den obersten Ligen halten konnten», sagt Dreyer.

Neue Jugend: Mädchen werden professioneller ausgebildet