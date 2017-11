Noch sieht im Forschungslabor am Technikum alles recht klobig aus: Das Hüftmodul ist aus schweren Metallteilen, das künstliche Fussgelenk lässt sich nur mit einiger Kraft verstellen. Aus diesen Einzelteilen sollen in Zukunft leichte und intelligente Leggings entstehen, die dem Träger beim Gehen, Treppensteigen oder Absitzen helfen. Weiches Exoskelett heisst das in der Fachsprache. Diese Neuheit mit dem Namen «XoSoft» wird momentan von einem 40-köpfigen EU-Forschungsteam, bei dem auch die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) mit fünf Mitarbeitenden dabei ist, entwickelt.

An der Fachhochschule in Winterthur spannen dafür Techniker und Physiotherapeuten zusammen: Konrad Stadler, Dozent für Regelungstechnik am Institut für Mechatronische Systeme, und Markus Wirz vom Institut für Physiotherapie leiten die Winterthurer Forschungseinheit. Sie erklären das Prinzip der intelligenten Leggings: Es gibt Sensoren und sogenannte Aktuatoren.