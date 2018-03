Auch für Eberle war gestern eine zweite Kandidatur noch unklar. «Ich werde die Resultate analysieren und schaue, was es braucht, um nochmals anzutreten.» Er verriet: «Ich bin ein Kämpfer und gebe nicht so schnell auf.» Enttäuscht war Eberle über sein Abschneiden bei den Schulpflege-Wahlen. Er wurde mit 937 Stimmen in die Behörde gewählt und erzielte damit das zweitschlechteste Resultat. «Ich bin seit 2002 im Amt und habe als Schulliegenschaftsvorstand einige Sanierungen und Neubauten realisieren können. Ich hätte erwartet, dass die Bürger das zu schätzen wissen.»

Für die die neun Schulpflegesitze interessierten sich insgesamt zehn Kandidaten. Drei neue Gesichter schafften es in die Behörde. Emine Osmani (SP) wurde mit 965 Stimmen gewählt. Jürg Rimann (GLP) erhielt 1081 Stimmen. Christa Büchel (FDP) holte sich sogar 1107 Stimmen. Der parteilose Marcel Weber erreichte nur 867 Stimmen, was für den Einzug in die Schulpflege nicht reichte. Bestätigt wurden die bisherigen Schulpflegemitglieder Barbara Meerwein (FDP) mit 1107, Roger Schmidinger (SVP) mit 1028, und Theres Seiler Brühweiler (EVP) mit 1234 Stimmen.