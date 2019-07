Rund 35 Minuten müssen Limmattalerinnen und Limmattaler im Schnitt warten, wenn sie wegen einer Fahrzeugpanne den Touring Club Schweiz (TCS) um Hilfe rufen. Die Bearbeitung einer Panne dauert durchschnittlich zehn Minuten und 83 Prozent der Betroffenen können anschliessend weiterfahren.

Seit der Eröffnung des TCS-Mobilitätszentrums im Herbst 2015 arbeiten die zwölf in Schlieren stationierten Patrouilleure auf dem Wagi-Areal mit den Fahrzeugexperten unter einem Dach. Etwa 17'000 Pannen bewältigten sie insgesamt im vergangenen Jahr. Schlieren ist neben Volketswil und Neftenbach einer der drei Standorte der TCS-Patrouille im Kanton Zürich. Von hier aus decken die Pannenhelfer ein Gebiet ab, das sich neben dem Limmattal und der Stadt Zürich auch nach Süden ins Säuliamt und ins Sihltal erstreckt und im Norden einen Zipfel des Furttals umfasst.

Verantwortlich für die Pannenhelfer in Schlieren und Volketswil ist seit drei Monaten Tobias Rauber, Bereichsleiter Zürich Patrouille TCS. Zuvor war er in gleicher Position ein Jahr in der Ostschweiz aktiv. Als ehemaliger Patrouilleur kennt er ihren Arbeitsalltag gut. Als er beim TCS als Patrouilleur einstieg, war dies eigentlich nur als Nebenjob zu seinem Medizinstudium gedacht. Doch der Arbeitsalltag und das Umfeld gefielen ihm so gut, dass er umsattelte.