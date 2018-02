«So haben alle eine gewisse Anzahl Partien zu bestreiten», sagt Hansjürg Scherrer. Er ist schon seit vielen Jahren Mitglied im Tischtennisclub Urdorf und hat die Entwicklung des Turniers von Anfang an begleitet. Damals, vor 50 Jahren, flogen die Bälle noch in der Bahnhofsturnhalle übers Netz. «Wir mussten die Glasscheiben mit Packpapier abdecken», erinnert sich Scherrer. Die Tischtennistische habe man seinerzeit noch in der Badi Weihermatt montiert.

Transport über die Garage

Danach zog das Turnier in die Embrihalle, und als diese vom Platz her nicht ausreichte, mieteten die Organisatoren den Embrisaal dazu. «Die Zentrumshalle gab es damals noch nicht», so Scherrer. Als das Turnier später in die Zentrumshalle verlegt wurde, war der Platz zwar mehr als ausreichend, dafür tauchte ein logistisches Problem auf: Am Anfang mussten die Tischtennistische über die Garage in die Halle gebracht werden. «Rampen hatte es keine», so Scherrer. Zu zweit habe man einen solchen Tisch zwar schon tragen können, aber es sei aufwendig gewesen.

So oder so erlebte das Limmattaler Tischtennisturnier einen Boom. Zeitweise kletterte die Zahl der Anmeldungen auf über 200. «Da gab es auch einige frustrierte Spielerinnen und Spieler, weil sie kaum mehr zum Spielen kamen», so Reto Just, Präsident des Organisationskomitees. Und Scherrer sagt: «Damals stiessen wir an unsere Grenzen.»