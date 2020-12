50 Corona-Gesichter zu Weihnachten: Beim Sprayen verarbeiten sie die Pandemie

Das blaue Gesicht weist mit seiner gelben Frisur eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem noch amtierenden amerikanischen Präsidenten auf. Die Ohren bestehen aus Fünfräpplern. Die Augen des grünen Gesichts daneben werden mit Spraydosen-Druckknöpfen dargestellt. Auf dem Kopf thront ein weisses Cap. Insgesamt hängen 50 verschiedene solche 15 mal 20 Zentimeter grossen Bilder im Studio des Uitiker Graffiti-Duos One Truth in Zürich Altstetten.

Vom Samichlaus über den Kiffer, den Superhelden, den Polizisten bis zur Künstlerin findet sich eine Bandbreite von menschlichen Stereotypen. Was sie alle verbindet ist, dass sie eine Hygienemaske über Mund und Nase tragen. «Wir nennen sie Corona-Faces. Wenn die Leute draussen vorbeilaufen und reinschauen, blicken sie sozusagen in ihr Spiegelbild. Alle sehen wegen der Maskenpflicht ähnlich aus, man bleibt anonym», sagt Michi Senn. Er und sein Bruder Tobi hatten im November die Idee, der aktuellen Situation in Form einer Weihnachtsserie Ausdruck zu verleihen.

«Das ist unser Weg, die Pandemie zu verarbeiten. Die Gesichter sind ein künstlerisches Zeitdokument der Coronakrise», sagt Senn und krault seinem Hund Brownie den Nacken. 400 Franken kosten die gesprayten, grundierten und mit Acryl bemalten Corona-Gesichter. «Aufgrund der handlichen Grösse der Bilder, die auf die Masken abgestimmt ist, nehmen die Gesichter weniger Raum ein und beeinflussen das Zuhause daher nicht so stark wie ein grosses Gemälde», erklärt Senn den Vorteil dieses Formats.

Der 39-Jährige und sein zwei Jahre jüngerer Bruder entwerfen jedes Jahr Werke für ihre Weihnachtsausstellung. «Letztes Jahr haben wir zwölf Strassenschilder abgeschliffen und mit diversen Figuren und Charakteren besprayt», sagt Senn und zeigt auf die Bilder, die auf der anderen Seite des Studios ausgestellt sind. Interessierte können die neusten Werke nach Voranmeldung bis am 23. Dezember vor Ort besichtigen und kaufen. Seit der Verschärfung der Corona-Massnahmen dürften sie aber keine Werbung mehr dafür machen. Deshalb setzten die Brüder nun auch auf ihren Onlineshop. «Ich hoffe, dass wir online auch einige Bestellungen erhalten», sagt Senn.

Gesellschaftskritik geht mit tierähnlichen Figuren besser

«Pase» und «Dr. Drax» – wie die Halbtibeter in der Graffiti-Szene heissen – betreiben seit zehn Jahren das Atelier an der Bändlistrasse. Ihre Graffiti-Karriere starteten die Autodidakten 1998 draussen auf der Strasse an den Fassaden, Brücken und Wänden der Stadt. «Das ist unsere Referenz. Die Leute kennen uns deswegen und kommen deshalb zu uns ins Studio», sagt Senn. Typisch für die Künstler sind die klobigen, skurrilen Gestalten, die oft Hunden ähneln. «Wir üben mit unserer Kunstform Gesellschaftskritik. Das geht mit tierischen Figuren einfacher. Die Menschen schmunzeln, und fühlen sich nicht völlig entlarvt und angegriffen.» Das Thema Hund wird auch oft aufgegriffen, weil das Tier für die Brüder der treueste Begleiter von Strassenkünstlern darstellt. «Es gibt einige Parallelen zwischen Hund und Sprayer, beide markieren ihr Revier zum Beispiel gerne», sagt Senn und lacht.

«Gemeinsam stark» an der Rötelstrasse am Buecheggplatz ist wohl das bekannteste Werk von «One Truth» in Zürich. Die Graffiti-Künstler haben sich auch international einen Namen gemacht. Ihr berühmtestes Werk befindet sich in Berlin. Dort haben sich die Brüder mit dem 20 Meter grossen «Globetrotter» nahe des Görlitzer Bahnhofs in Kreuzberg verewigt. «Das Graffito wurde schon in zahlreichen Magazinen und auch in der Sendung ‹Berlin Tag & Nacht› gezeigt», erzählt Senn. Im Sommer kam eine Graffiti-Wand in San Sperate auf Sardinien hinzu.

Im Sommer haben sie sich auf Sardinien verewigt

Die Brüder reisten für die SRF-Sendung «Jobtausch» nach Italien und stellten bei Maler Angelo Pilloni ihr Können unter Beweis. Die Folge wurde Anfang Dezember ausgestrahlt. «Es war ein cooles Erlebnis. Wir bleiben mit Angelo und seinem Team in Kontakt und hoffen, dass sie uns auch einmal besuchen kommen», sagt Senn. Nochmals mitmachen würde er aber nicht. «Es war spannend, bei einem solchen Dreh dabei zu sein. Doch die Arbeit mit einem Kamerateam und die ständigen Wiederholungen sind nichts für uns. Am Ende wurde nur etwa ein Zehntel des Filmmaterials ausgestrahlt.» Das Coronajahr ist kein gutes für die Strassenkunst. «Es läuft viel weniger draussen, viele Projekte an Fassaden wurden auf Eis gelegt», sagt Senn. Auch Workshops und Team-Bildungs-Anlässe, die «One Truth» veranstaltet, fallen seit dem Ausbruch des Coronavirus aus. Doch die Graffiti-Künstler können nicht klagen. «Wir haben in diesem Jahr dreimal mehr Bilder verkauft als sonst», sagt Senn. Das liege wohl daran, dass die Menschen nun öfters zuhause seien und ihr Daheim verschönern würden.