450 Stimmen für das Pflegeteam 5 Ost: Ihr Einsatz im Coronajahr beeindruckt

Der Entscheid ist gefallen: Die Leserinnen und Leser der «Limmattaler Zeitung» haben die Mitarbeitenden des Pflegeteams 5 Ost des Spitals Limmattal in Schlieren zu den Limmattalern des Jahres 2020 gekürt.

Das 45-köpfige Team hat sich seit Ausbruch der Coronapandemie im März auf der Bettenstation 5 Ost im Limmi um fast 200 Corona-Patienten gekümmert. Trotz Mehrbelastung in der Covid-19-Isolationszone haben die Mitarbeitenden ihre Motivation ebenso wenig verloren wie ihren Humor. Die grossartige Leistung in der Krisenzeit wurde nun von der Leserschaft gewürdigt. 450 Stimmen erhielt das Pflegeteam 5 Ost. Ein Rekord: Noch nie wurde eine Nominierte oder ein Nominierter mit so vielen Stimmen bedacht.

Der zweite Platz geht ebenfalls nach Schlieren. Daniel Dormann holte 130 Stimmen. Der Leiter der städtischen Abteilung Tiefbau wurde vom Stadtrat zum «Kümmerer» der «Pischte 52» ernannt. In dieser Funktion setzt Dormann sich mit viel Herzblut und Elan für Schlierens künftiges Zentrum auf der stillgelegten Badenerstrasse ein. Mit dem Projekt Pischte 52 versucht der Schlieremer Stadtrat, herauszufinden, wie das Gebiet zwischen Stadtplatz und Geissweid genutzt werden könnte. Die Bevölkerung kann Ideen einreichen, die auf der Brache umgesetzt werden.

«Nur Klatschen auf dem Balkon allein genügt nicht»

Bettina Felder, Inhaberin des Coiffeursalons Löckli in Oberengstringen, schaffte es mit 64 Stimmen auf den dritten Platz. Nach dem Lockdown im Frühling kam die Coiffeurmeisterin auf die Idee, fünf Prozent ihres Monatsumsatzes im Juli an die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe zu spenden, die kranken und beeinträchtigten Kindern Herzenswünsche erfüllt. Felder sammelte mit ihrer Kollegin, der ehemaligen Ladeninhaberin Uschi Huwiler, stolze 1600 Franken. Im Coronajahr 2020 führte bei der Wahl jedoch kein Weg am Pflegeteam 5 Ost des Limmi vorbei. Das Virus prägte und veränderte den Lebensalltag von uns allen und zeigte deutlich auf, wie bedeutend die Arbeit der Pflegenden im ganzen Land ist. Davon zeugen die vielen Zuschriften, die nicht nur aus Schlieren und dem Limmattal, sondern auch aus Wettingen, Lenzburg, Olten, Kriens oder gar Engelberg stammen. «Diese Leute haben einen unermüdlichen Einsatz geleistet und tun es immer noch. Herzlichen Dank an alle Pflegefachleute, wo immer sie auch im Einsatz sind», schreibt eine Wählerin. Und eine andere findet: «Möge das Pflegeteam 5 Ost gewinnen. Sie leisten Grossartiges unter Gefährdung der eigenen Gesundheit. Nur Klatschen auf dem Balkon allein genügt nicht.»