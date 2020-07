40 Jahre Jugendtreff Geroldswil – zum Jubiläum gibts einen neuen Töggelikasten

Die Feier zum 40-jährigen Bestehen des Jugendtreffs Geroldswil hätte bereits im April stattfinden sollen. Am 1. April 1980 stellte die reformierte Kirchgemeinde Weiningen erstmals einen Jugendarbeiter für die Führung des Jugendtreffs ein. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste das Fest warten. Am kommenden Donnerstag ist es nun endlich so weit. Am 9. Juli wird im Jugendtreff im Zentrum Geroldswil bei einem Apéro auf das Jubiläum angestossen.