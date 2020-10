342 bestätigte Covid-Fälle seit Freitag: Zahl steigt in Zürich an

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hat am Montag 342 neue laborbestätigte Covid-19-Fälle seit Freitag gemeldet. 100 Fälle entfielen auf den Samstag, 200 auf Sonntag und 42 auf Montag, wie die Gesundheitsdirektion am Montagnachmittag mitteilte.

Das Contact Tracing-Team hat alle Neuinfizierten des Wochenendes per SMS kontaktieren können. Es hat verschiedene Cluster gegeben. Mehrere Ansteckungen habe es beispielsweise bei einem Geschäftsapero, in einem Asylzentrum sowie an Salsa-Tanzveranstaltungen gegeben. Um mit den steigenden Fallzahlen mithalten zu können, wird das Contact Tracing weiter ausgebaut.