25 Franken für eine SBB-Tageskarte: Birmensdorf bietet Last-Minute-Preis an

Karten, die am Gültigkeitstag nicht verkauft und deshalb noch verfügbar sind, können zu einem reduzierten Preis von 25 Franken bezogen werden. Für Karten an Samstagen und Sonntagen sowie an weiteren Tagen, an denen die Gemeindeverwaltung geschlossen ist, besteht ebenfalls die Möglichkeit, von diesem Last-Minute-Angebot zu profitieren: Allfällig noch vorhandene Tageskarten können am letzten Arbeitstag davor frühestens 30 Minuten vor Schalterschluss zum reduzierten Preis bezogen werden. Eine Reservierung ist, wie die Gemeinde mitteilt, bei einem Last-Minute-Angebot natürlich nicht möglich.

Wer sicher eine der sechs Birmensdorfer SBB-Tageskarten ergattern will, kann diese weiterhin frühzeitig zum ordentlichen Preis von 42 Franken bestellen. Neu hat die Gemeinde für Karten, die reserviert wurden, aber nicht abgeholt werden, eine Bearbeitungsgebühr von 10 Franken eingeführt. (liz)