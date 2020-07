113 Schüler der Kanti Limmattal feiern ihre bestandene Matura

Immer zwei Plätze bleiben zwischen Gästegruppen auf der Tribüne der Zentrumshalle Spitzacker in Urdorf frei. Ein Mann weist die Zuschauer in die Reihen und bietet Masken an. Vor der Bühne sind Stühle in zwei Metern Abstand zueinander angeordnet. Die Maturfeier der Kantonsschule Limmattal stand gestern im Zeichen der Corona-Pandemie. Maturandinnen und Maturanden durften von maximal zwei Personen aus der Familie begleitet werden. Zudem erfolgte die Feier in zwei Etappen. Drei Abschlussklassen erhielten ihre Maturzeugnisse am Morgen und vier am Nachmittag.

«Ich bin, wie vielleicht auch einige von Ihnen, mit einem etwas mulmigen Gefühl in diese Halle gekommen. Die aktuellen Fallzahlen wirken doch kaum beruhigend», sagte Rektor Werner De Luca zu den Gästen. Um jedoch den grossen Verdienst der Maturandinnen und Maturanden gebührend begehen zu können, habe sich die Schulleitung dazu entschieden, die Maturfeier in nahezu gewohntem Rahmen durchzuführen.

Maturanden fordern Mitleid statt Neid

Und so fiel um 10 Uhr der Startschuss für die Feierlichkeiten. 116 Schülerinnen und Schüler zählt der Maturajahrgang, 113 haben erfolgreich bestanden. Es ist der erste Jahrgang, der ohne Abschlussprüfungen die Schulzeit beendet. Ausschlaggebend für die Zeugnisse waren die Erfahrungsnoten. Diesen Umstand nahmen Gianin Arnold und Nicolas Huber in ihrer Maturrede auf. Die jüngeren Jahrgänge seien nun neidisch und wünschten sich auch eine eidgenössische Maturität ohne Abschlussprüfung. «Doch eigentlich ist das für uns eher ein Nachteil, denn uns fehlt die Erfahrung einer grossen Prüfung. Man sollte uns also eher bemitleiden statt beneiden», sagte Huber.