Wirkt ein vorhandenes Medikament gegen Covid-19? Ein Ebola- und zwei HIV-Wirkstoffe sind vielversprechend

Während immer mehr Menschen an Covid-19 erkranken, suchen Mediziner nach Therapien. Es könnte Monate dauern, bis ein Impfstoff gefunden ist, deshalb werden nun Heilmittel getestet, deren Wirksamkeit für andere Infektionen erwiesen ist.

Im Fokus steht besonders ein Medikament namens Remdesivir, das gegen Ebola entwickelt worden war. Chinesische Behörden haben das Medikament seit Anfang Februar für klinische Versuche zugelassen: Die US-Pharmafirma Gilead Science will es an 1000 Patienten testen. Und gemäss einem aktuellen Fall genas ein schwer erkrankter Mann in Seattle nachdem die Ärzte ihm Remdesivir verabreicht hatten – mit einer Sondergenehmigung der US-Gesundheitsbehörde. Nachdem er sieben Tage im Spital war, besserten sich die Symptome schon einen Tag nach der Infusion mit Remdesivir. Das ist kein Beweis für die Wirksamkeit, aber vielversprechend. Es soll sogar prophylaktisch wirken; bei Rhesusaffen konnten damit eine Ansteckung mit Mers, ebenfalls ein Coronavirus, verhindert werden.

Remdesivir in der Schweiz nicht verfügbar

Laut dem Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene Christoph Fux des Kantonsspitals Aarau (KSA) ist Remdesivir in der Schweiz nicht verfügbar. Die bis Donnerstag im Kantonsspital isolierten Patienten waren aber in einem relativ guten Gesundheitszustand. «Wir würden im Fall eines schwer erkrankten Covid-19 Patienten den Einsatz von Kaletra und Chloroquin evaluieren», so Fux.