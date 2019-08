Das «Amt für die ganze Wahrheit» befindet sich derzeit im Stapferhaus in Lenzburg. In der Ausstellung «Fake: Die ganze Wahrheit» geht es um Lügen, Medien und Wahrheitsfindung. Zum Auftakt des Stapferhaus-Gesprächs fühlt die Leiterin des Hauses, Sibylle Lichtensteiger, dem Autor und Journalisten Max Dohner den Puls – mit Fragen, die das «Amt für die ganze Wahrheit» im Voraus auch der Bevölkerung gestellt hatte. Als Erstes wollte sie wissen, ob es für ihn eine «unumstössliche Wahrheit» gibt. Mit 45 Prozent der Frauen teilt Dohner die Meinung, dass es sie nicht gibt.

Sibylle Lichtensteiger: Die grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung fühlt sich durch Fake News in der politischen Meinungsbildung beeinträchtigt. Geht es Ihnen als Journalist ebenso?

Dohner: In meinem Alter darf man sich einbilden, windige Dinge zu wittern, sobald sie aufziehen. Lügen haben alte Beine. Das heisst nicht, dass wir auf eine verlässliche Presse nicht dringend angewiesen wären. Am stärksten erlebte ich das im sogenannten Contra-Krieg in Nicaragua. In Kriegszeiten schwirrt die Luft von Lügen, Propaganda und Gerüchten. Umso sehnlicher wartete ich damals (1980–1985) jeweils auf die Fernausgabe der NZZ, die einmal wöchentlich per Luftpost kam. In gewissem Sinn war das eine fast lebensrettende Insel vernünftiger Sachlichkeit im Ozean des Wahnsinns.

Lichtensteiger: Das wäre heute, mit dem Internet, wohl ganz anders. Aber ist das Unterscheiden von Richtig und Falsch dank dem Netz wirklich einfacher geworden?

Dohner: In der Summe halte ich die Schwierigkeiten für ziemlich ähnlich. Das bleibt eine Anstrengung, und das soll auch so sein. Nur so winkt am Ende die köstliche Empfindung über eine zauberhafte, solide und stabile Entdeckung. Nur damit trotzt der Einzelne allen Lügen.