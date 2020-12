Viele Frauen erleben bei der Geburt psychische und physische Gewalt durch das medizinische Personal. Dazu gehören etwa grobe und unnötig häufige vaginale Untersuchungen , dass der Katheter schmerzhaft gelegt wird, Anschreien, Auslachen, Drohungen oder dass die Wünsche der Gebärenden ignoriert werden. In Deutschland schätzt die Soziologin Christina Mundlos in ihrem Buch, dass mindestens 40 bis 50 Prozent der Frauen Gewalt während der Geburt erleben. Auch in der Schweiz erzählen immer mehr Frauen öffentlich von traumatischen Erlebnissen im Gebärsaal.

Es beginnt eigentlich bei der Erwartungshaltung: Viele Frauen haben die Illusion, dass Geburten völlig natürlich und normal ablaufen, weil sie das irgendwo so gelesen haben. Unsere Gesellschaft romantisiert die Geburt total. Es braucht eine realistische Geburtsvorbereitung, in der man weder die medizinischen Eingriffe verteufelt noch der Frau sagt: «Wenn du genug fest willst, schaffst du das schon.»

Was meinen Sie damit?

Die Spitäler geben vor, dass die Geburt in einem gewissen Zeitraum nach Eintritt der Frau passieren muss. Man versucht, Personalressourcen zu sparen und die Kosten tief zu halten. Ich habe zehn Jahre als Spitalhebamme gearbeitet und dann aufgehört, weil ich meine Gebärenden nicht mehr so begleiten konnte, wie ich das gelernt hatte. Heute betreuen Hebammen zum Teil zwei bis drei Frauen gleichzeitig. Das ist enorm stressig für das betreuende Personal.

Machen das Ärztinnen und Ärzte nicht auch?

Klar! Nur ein Arzt greift dann eben zum Messer oder lässt die Geburt einleiten, wenn es zu lange geht. Ein Arzt verdient auch mehr Geld mit einem Kaiserschnitt, als wenn die Geburt ohne Eingriffe abläuft. Das finde ich ethisch sehr bedenklich.

Liegt das Problem also bei den Ärzten?

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin keine grüne Hebamme, die partout gegen den Kaiserschnitt ist. Die Natur macht viele Fehler und sie tötet. Ich glaube, das medizinische Personal gibt sich grundsätzlich Mühe, aber der Zeitdruck in den Spitälern und die geringe Personaldotierung heute ist ein grosses Problem.

Gibt es Projekte, die dieser Entwicklung entgegenwirken?

Im Zürcher Triemli-Spital gibt es die Hebammengeburtshilfe. Es ist quasi ein Geburtshaus, das in das Spital integriert ist. So können Hebammen die Geburt leiten und Ärztinnen eingreifen, wenn es Komplikationen gibt. Das ist einiges freundlicher und weniger invasiv. Ich finde, das geht in eine gute Richtung.

Zurück zur Gewalt im Gebärsaal: Was führt heute meistens zu einer traumatischen Geburt?

Das kann ich so nicht sagen, da gibt es keine verlässlichen Zahlen. Was ich am meisten sehe, sind Traumata bei Frauen, denen das Baby gleich nach der Geburt weggenommen wurde. Das liegt zum Teil daran, dass das Kind auf die Neonatologie muss, um beatmet zu werden. Die erste Bindung ist für Mutter und Kind extrem wichtig und kann so nicht stattfinden.

Gibt es ihrer Ansicht nach auch unnötige Eingriffe, die vermeidbar wären?

Medizinische Eingriffe haben zwar meistens ihren Grund, müssten aber häufig nicht sein, wenn man der Natur und der gebärenden Frau die nötige Zeit geben würde. Dass sich Frauen zu wenig informiert fühlen, könnte sicher vermieden werden.