Die öden Steinwüsten sieht man in privaten Einfamilienhausgärten, häufig aber auch auf Grundstücken von Mehrfamilienhäusern und Gewerbearealen, gelegentlich auch auf öffentlichem Grund. Während die grösseren Städte die Bevölkerung vermehrt sensibilisieren, seien Land- und Agglomerationsgemeinden meist noch kaum aktiv in dieser Sache, beobachtet Rodewald. «Vorschriften für die Gartengestaltung zu erlassen, ist sowieso schwierig», ist sich der Landschaftsschützer bewusst. Man könne höchstens eine Grünflächenziffer festschreiben. Ob Schottergärten aber zu den Grünflächen gezählt würden, sei Ermessenssache.

Die Absicht dahinter ist eine diametral andere als etwa bei einem Steingarten oder einer Ruderalfläche: Dort geht es darum, nährstoffarme Flecken zu schaffen, um eine spezifische Vegetation zu fördern. Wenn sie fachgerecht angelegt sind, können zum Beispiel Trockenmauern bedrohten Pflanzen und Kleintieren wertvolle Lebensräume bieten. Die Ritzen zwischen den Steinen dienen als Nischen für Eidechsen, Ringelnattern und Wildbienen.

Es gibt aber durchaus Gemeinden, die um wertvollen ökologischen Grünraum bemüht sind. Münsingen zum Beispiel definiert im Richtplan Massnahmen zur Erhaltung und Aufwertung der Landschaft und Natur. Mit Beratungen, Auflagen im Bewilligungsverfahren und Vorbildfunktion will die Berner Gemeinde ökologische Werte in Gärten erhalten und erhöhen. Auch Baar strebt einen naturnahen, ökologisch vielfältigen Siedlungsraum an. In Olten hat das Parlament gerade erst im Januar eine Motion der Grünen überwiesen, mit der Schottergärten vermieden werden sollen.

Verbote in Deutschland

Vorreiterin ist die norddeutsche Stadt Xanten: Dort hat die Bauverwaltung Weisungen erlassen, die Schottergärten konsequent verbieten. Kürzlich schritt die Behörde bei einem Bauprojekt ein, bei dem die Versiegelung statt Begrünung des Vorgartens vorgesehen war.

In Deutschland ist das Thema bereits stärker im Fokus der Öffentlichkeit. Fotos von besonders missglückter Gartengestaltung publiziert zum Beispiel die Facebook-Seite namens Gärten des Grauens – flankiert von Kommentaren wie «herrlich florierende Tristesse» oder «Suizidalgärten».

Auch Rolf Struffenegger vom Unternehmerverband Jardin Suisse beobachtet den Trend kritisch. «Oft scheinen sich Nachbarn gegenseitig zu inspirieren», sagt der erfahrene Gartenbauer. «Wenn in einem neuen Quartier jemand beginnt, greift die Unsitte schnell um sich.» Jardin Suisse versucht seine Mitglieder mit Vorträgen und Fachartikeln für das Thema zu sensibilisieren.

Unkraut kommt trotzdem

«Es ist eine heikle Sache», ist sich Struffenegger bewusst. Trotz besseren Wissens würden immer wieder Firmen unter wirtschaftlichem Druck dem Kundenwunsch entsprechen. Dass man Steinwüsten gar nie jäten müsse, sei aber ein Mythos, stellt der Fachmann klar. «Nach einiger Zeit spriessen meist trotzdem unerwünschte Pflänzchen.» Obwohl dies eigentlich verboten sei, würden wohl viele mit Herbiziden bekämpfen.

Es gelte, die Kunden gut aufzuklären und Alternativen aufzuzeigen, betont Rolf Struffenegger. Kunden, die etwas Pflegeleichtes wünschen, empfiehlt er zum Beispiel Staudenmischungen oder Bodendeckerpflanzen.