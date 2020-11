Sind Beautypillen wirklich besser als Feuchtigkeitscremes? Wir haben den Test gemacht

Der Markt für spezialisierte Nahrungsergänzungsmittel in Pillen- und Pulverform, die das Hautbild ins Gleichgewicht bringen und der vorzeitigen Hautalterung entgegenwirken sollen, boomt weltweit. Allein in der Schweiz, so schätzt das Portal statista.com, wird das Segment Vitamine und Mineralstoffe in diesem Jahr 110 Millionen Franken umsetzen, 2025 rund fünf Prozent mehr.

Kein Wunder also, schiessen neue Marken wie Pilze aus dem Boden. Die beste Entwicklung dabei ist, dass die neuen Produkte oft aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen bestehen. So auch bei Goovi, dem Label von Strahlefrau Michelle Hunziker, das neu bei Manor erhältlich ist. Ihre «Give me detox»-Tröpfchen etwa beseitigen unter anderem mit Birken- und Açaisaft Giftstoffe im Körper, sodass die Haut wieder strahlen kann.

Neu ist die Idee nicht, der Schönheit von innen auf die Sprünge zu helfen. In China schwört man schon seit Tausenden Jahren auf pflanzlichen Superfood wie Heilpilze, die das Immunsystem stärken, die Verdauung regulieren und den Stoffwechsel anregen. Sie gehören zu den sogenannten Adaptogenen, die den Körper resistenter gegenüber Stress machen. Neu ist lediglich, dass die Produkte stylish und praktisch verpackt daherkommen und ihre Mischungen auf verschiedene Hautprobleme massgeschneidert sind.

Aber taugen die Mittel auch etwas? Ich habe vier Wochen lang Pillen von Aime mit dem betörenden Namen French Glow (30 Euro pro Packung) eingeworfen. Das Versprechen: Verbesserte Hautelastizität und weniger Rötungen, da Alpha-Liposäure Zucker im Körper abbaut – er sorgt für Entzündungen in Hautzellen.

Nach einem Monat ist meine Rosacea blasser geworden, aber nicht ganz verschwunden. Ob der Placebo-Effekt gegriffen hat oder die Pille tatsächlich wirkt? Ich tippe auf Letzteres und mache weiter. Denn mal ehrlich: Es ist angenehmer, eine Pille zu schlucken, als sich ständig mit irgendeiner Crème zu beschmieren.