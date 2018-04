Danach wurde klar, dass zwischen der herkömmlichen makroskopischen Physik, der klassischen, und der Quantenphysik auf mikroskopischer Ebene gewisse Differenzen bestehen. Vieles, was unserer Alltagsintuition plausibel scheint, gilt in der subatomaren Welt nicht. Andererseits ist diese mikroskopische Welt – so weit wir sehen können – in der Theorie mathematisch korrekt beschrieben. Und sie liefert auch experimentell die Ergebnisse, die wir von ihr erwarten.

Das ist irritierend. Irgendwie «bestehen» die Dinge um uns herum, Steine, Bäume, Blumen und Bierflaschen, aus mikroskopischen Strukturen, aber dessen ungeachtet verhalten sie sich völlig «normal». Es kommt dann zur komischen Aufspaltung der Welt in «reale Objekte» und der offenbar zugrundeliegenden Struktur, der Atome, welche aber in den klassischen Begriffen und mit den klassischen Methoden nicht mehr beschreibbar ist.

Messen ohne «Störung»?

Akzentuiert wird die Frage im sogenannten «Messproblem» der Quantenphysik. Wenn ein Elektron durch den Raum fliegt und wir schiessen ein Photon drauf, sagte Heisenberg, dann würde die klassische Theorie verlangen, dass wir am reflektierten Photon ablesen können, an welchem Ort das Elektron ist und mit welchem Impuls es sich bewegt. Das ist aber nicht der Fall. Denn die Bahn des Elektrons ist nach dem Zusammenstoss mit dem Photon nicht mehr die gleiche wie vorher. Die Messung «stört» das Messobjekt.