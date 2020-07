Schweizer Studie zeigt: Corona-Patienten waren oft tagelang ansteckend, bevor sie sich testen liessen

(wap) Die Daten beruhen auf einer Analyse der Proben, die Personen in den beiden Testzentren des stark betroffenen Kantons Basel-Landschaft abgegeben hatten. So habe man eine «Biobank» mit 370 Blutproben anlegen können, schreibt der Kanton Basel-Landschaft am Dienstag in einer Medienmitteilung. Dazu kamen 150 Proben von Blutspendern.

Eine erste Analyse, die als Vorabdruck veröffentlicht wurde, lasse nun darauf schliessen, dass die Tests eher spät erfolgt seien. Das heisst: Die Personen waren schon mehrere Tage lang ansteckend, bevor sie ins Testzentrum gingen. Weiter zeigen die Ergebnisse, dass bis zu achtzig Prozent der Infizierten keine schwere Symptome hätten.



Dunkelziffer tief halten

Studienautor Miodrag Savic betont, dass es wichtig sei, bei Symptomen erst mal zu Hause zu bleiben und den Corona Check des BAG zu machen oder einen Arzt zu kontaktieren und verweist auf die Handlungsanweisungen des Bundesamts für Gesundheit. Auch die SwissCovid-App leiste einen wertvollen Beitrag zur Früherkennung. Auf diese Weise könne man die Dunkelziffer von nicht entdeckten Infektionen möglichst tief halten.