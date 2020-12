Schluss mit fremden Baumnüssen: Wie Schweizer Bauern für Chlaussäckli mit einheimischen Nüssen kämpfen

Insgesamt sollen in diesem Jahr rund 8 Tonnen verkauft werden, in zehn Jahren dann 100 Tonnen. Und zwar in einer Qualität, die sie nicht zu Stiefkindern im Chlaus­säck­lein werden lasse, sagt der 31-jährige Agronom. Dafür haben sie in Frankreich eine Verarbeitungslinie gekauft, die sie kürzlich in Betrieb nahmen. Damit werden die Nüsse in mehreren Schritten gereinigt, laufen zur Kontrolle per Auge über ein Förderband und werden dann während dreier Tage in einer Art Silo bei 25 Grad getrocknet. Zuletzt werden sie in einer Trommel nach Grösse sortiert. Haben sie mindestens 32 Millimeter Durchmesser, kommen sie als ganze Nüsse in den Handel, wo sie rund doppelt so viel kosten wie importierte.

Mild und gut zu knacken muss die perfekte Nuss sein

Wie die perfekte Baumnuss sein soll, erklärt Gublers Vater, der 65-jährige Heinrich Gubler, der Schweizer Nuss-Papst genannt wird: