Lilo Meier lässt sich aufs Sofa in ihrer gemütlichen Stube mit der Blümchentapete am Fusse des Zürcher Üetlibergs fallen. Ihr Appenzellerhündli Lotti tut es ihr gleich. Ihr Tageswerk hat die 49-Jährige für heute fast erledigt: Schon vor Sonnenaufgang stand sie in ihrem Garten um die Ecke – oder vielmehr ennet der Gleise der Üetliberg-Bahn – und pflückte Rosenköpfe. Gut versteckt hinter Hecken, stehen auf Meiers Rosenfeld über 750 Stöcke. Noch einmal so viele hat sie auf einem weiteren Feld in Birmensdorf ZH in Bio-Qualität angepflanzt.

Sorgfältig knipst sie mit Daumen und Mittelfinger die Blüten ab und legt sie ebenso sorgfältig in ihren Korb. Denn die edlen Blumen sind kostbar, ja sozusagen ihr Einkommen. Lilo Meier produziert daraus für ihre Manufaktur «Blütenschmaus» Rosenprodukte. Nicht als Parfüm oder Duftkissen, sondern für die Küche: Konfitüre, Gelee, Sirup, Balsamico, Mark – und neuerdings auch Pesto.

Blumen haben die studierte Pflanzenphysiologin und Botanikerin schon als Kind begeistert. Mit zwölf Jahren waren es eimerweise Löwenzahn, den sie sammelte. Seit zwölf Jahren nun ist es die Königin der Blumen, die Rose, die sie fasziniert. Was in anderen Kulturen eine lange Tradition hat, will Meier auch in der Schweiz populär machen: Rosen essen.

Statt in der Vase sollen sie auf dem Teller für kulinarische Genüsse sorgen. Jedoch nicht irgendwelche Sorten, sondern ausgesuchte Duftrosen. «Es müssen robuste Sorten sein, die mehrmals blühen, und sie dürfen nicht gespritzt werden», erklärt die zarte Frau mit den rotgefärbten Haaren. Englische Rosen, Portland, Borbonica oder Damaszener etwa. Sie haben rund 800 Duft- und Geschmackskomponenten und sind besonders geeignet für die Küche.

Rosenmark als Bestseller

Wenn sie über ihre Arbeit spricht, spürt man ihre Leidenschaft und mit wie viel Respekt sie ihre aktuelle Tätigkeit ausübt. Da dringt die Wissenschafterin in ihr durch. Sie spricht von diachroner Analyse, Phenylethylalkohol oder volatilen Elementen, die bei zu hoher Temperatur verloren gehen – und das Gegenüber versteht nur noch Bahnhof. Gerade besucht Meier Kurse in Ethno-Botanik und Ethno-Medizin und fragt sich schon mal, ob es sich überhaupt vereinbaren lasse, Rosen einfach «auszubeuten».

Im nächsten Moment ist die Stadtzürcherin, die ihren Lebensunterhalt auch schon als Musikerin, Tanzlehrerin und Programmiererin verdiente, im Gespräch schon wieder ganz bei ihrer Arbeit und erklärt, weshalb sie während der Blütezeit schon zur frühen Morgenstunde unterwegs ist. «Durch die Sonnenwärme gehen ansonsten 40 Prozent der ätherischen Öle verloren.»