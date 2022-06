Spreitenbach Walter Wiederkehr kehrt zurück: Der ehemalige Besitzer des Dietiker Minigolfparks renoviert nun die Minigolfanlage Spreitenbach

Walter Wiederkehr gab vor zwei Jahren den Minigolfpark Mühlematt in Dietikon ab. Diesen April hat er die Minigolfanlage Tivoli in Spreitenbach gekauft. Der in Dietikon aufgewachsene Kundendienstberater erfüllt sich damit einen Traum.