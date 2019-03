Mit ihrer Studie will Lara Goscé die britische Notfallstrategie bei einer Influenza-Pandemie ändern. Bisher sind im Notfallplan keine Verbote von Massenveranstaltungen und Bahnverkehrseinschränkungen enthalten. In der Schweiz ist das schon lange anders. Das Bundesamt für Gesundheit führt Veranstaltungsverbote und Bewegungseinschränkungen ausdrücklich als mögliche Schutzmassnahmen bei einer Influenza-Pandemie auf.

Diesen Umstand erklärt die Forscherin mit der hohen Zahl an Menschen, mit denen solche Pendler in Kontakt kommen. Je mehr Leute ein Pendler trifft, desto grösser ist die Gefahr einer Grippeinfektion. Längere Reisezeiten und mehrmaliges Umsteigen erhöhen die Anzahl Kontakte und damit das Infektionsrisiko.

Weniger Grippefälle fand Goscé dagegen in Bezirken, in welchen die Stadtbewohner die Bahn nicht als Hauptverkehrsmittel nutzen. Auch Reisende, die auf direktem Weg zur Arbeit fahren, waren weniger krank als Pendler, die mehrmals umsteigen.

Goscé erstellte ein mathematisches Modell, das die Reisewege aller Pendler simuliert. Sie verglich dieses mit den gemeldeten Infektionskrankheiten in den unterschiedlichen Stadtbezirken und stellte ein regelmässiges Muster fest: «Höhere Gripperaten können vor allem in Stadtteilen mit wenigen U-Bahn-Linien beobachtet werden. Passagiere, die ihre Reise in solchen Bezirken starten, müssen die Züge mehrmals wechseln, um ihr Ziel zu erreichen.»

Gerade in den Wintermonaten können die niedrige Luftfeuchtigkeit und die schwankenden Temperaturen in Zügen die Übertragung von Viren begünstigen.

Adrian Egli, Mikrobiologe am Universitätsspital Basel, arbeitet gerade an einer Studie, welche die Übertragung und Veränderung von Grippeviren im Raum Basel untersucht. Er bestätigt, dass Personen, welche täglich öffentliche Verkehrsmittel in Basel verwenden, häufiger krank sind. Neben den Erkenntnissen aus Goscés Studie gibt es laut ihm noch andere Faktoren, welche die Infektionsgefahr in Zügen erhöhen.

Egli: «Gerade in den Wintermonaten können die niedrige Luftfeuchtigkeit und die schwankenden Temperaturen in Zügen die Übertragung von Viren begünstigen. Bei solchen Verhältnissen ist das Übertragungsrisiko erhöht.» Die Keime überleben laut Egli auch mehrere Stunden an einer Metallstange.

Pendler müssen sich für die nächste Zugfahrt trotzdem nicht mit Schutzhandschuhen und Atemmaske bewaffnen. Es ist nicht so, dass die Infektionsgefahr in Zügen zehnmal grösser ist als anderswo. Für den Raum Basel hat Mikrobiologe Egli konkrete Zahlen: Dort ist das Infektionsrisiko von Pendlern etwa 1,5-mal so gross wie von Nichtpendlern. Ähnlich hohe Risiken sind von anderen Studien zum Beispiel für Angestellte nachgewiesen, welche in Grossraumbüros arbeiten.

Der beste Schutz gegen die Viren ist laut Egli die Grippeimpfung, das zeigt auch seine Studie. Das Risiko einer Erkrankung verkleinerte sich bei Geimpften um 60 Prozent. Wenn jemand trotzdem einmal krank wird, kann es auch helfen, das Positive an der Erkrankung zu sehen: Nach einer erfolgreich überstandenen Grippe kennt das Immunsystem den spezifischen Erreger und man ist immun.