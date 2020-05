Mysteriöse Entzündungskrankheit bei Kindern mit Corona: Eine Expertin erklärt die Hintergründe

Ist das Coronavirus für Kinder doch nicht so ungefährlich, wie bisher angenommen? Dies legen Berichte von Medizinern aus aller Welt nahe. Sie vermuten einen Zusammenhang zwischen Sars-Cov-2 und einem Kawasaki-ähnlichen-Syndrom. Dabei entzünden sich die Blutgefässe, was bei einem schweren Verlauf zu irreversiblen Schädigungen oder gar zum Tod führen kann.

Seit einigen Wochen sind vermehrt Kinder an diesem neuartigen Syndrom erkrankt. Die Infektiologin Nicole Ritz, Leitende Ärztin am Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB), erklärt die Hintergründe:

Weltweit berichten Kinderärztinnen und -ärzte von Patienten, die an einem Kawasaki- ähnlichen-Syndrom erkrankt sind. Wie ist die Situation in der Schweiz?

Es gibt Kinderspitäler in der Schweiz – so auch unseres – die solche Fälle behandelt haben oder nach wie vor betreuen. Das Syndrom tritt extrem selten auf, bislang sind es in der Schweiz eine Handvoll Fälle. Die Situation ist für uns aber ungewöhnlich: Wir erleben den Anfang einer neuen Krankheit, die wir noch nicht verstehen und einordnen können. Jeden Tag lernen wir durch unsere Patienten Neues dazu.

Was weiss man über das Syndrom?

Das «Multisystem inflammatory syndrome», wie es offiziell heisst, ruft eine sehr schwere Entzündungsreaktion hervor – ähnlich wie bei einer Blutvergiftung oder einem toxischen Schocksyndrom. Die Kinder haben hohes Fieber und einen zu tiefen Blutdruck oder Bauchschmerzen. Einige leiden zudem an Hautausschlägen oder geröteten Augen. Ein typisches Symptom, das direkt auf die neuartige Erkrankung hinweist, gibt es jedoch nicht.