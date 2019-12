Modernisierung in Kasachstan: Die Jurten weichen den Hochhäusern

Wir erreichen Almaty, die grösste Stadt in Kasachstan, spät abends. Aufgrund der Dunkelheit müssen wir unsere Neugier auf das unbekannte Land noch zügeln. Begleitet von Xenia, unserer Reiseführerin, lassen wir uns im Minibus durch die grösste Stadt des Landes zum Hotel fahren. Wir erkennen nur schemenhaft, was die City ausmacht: Moderne Hochhäuser mit glänzenden Fassaden grenzen an alte, dreistöckige Sowjetbauten, dazwischen unscheinbare Wohnhäuser, umgeben von Stein- oder Kunststoffmauern.

«In unserem Land wird viel gebaut», sagt Xenia stolz. Auf uns drei, an die kleinräumige Schweiz gewohnten, Reisenden wirken die ungewöhnlich breiten, mehrspurigen und im rechten Winkel angelegten Strassen im Zentrum ein wenig überdimensioniert. Und merken wir schnell: Mit mehrstündigen Fahrten im Minibus müssen wir uns in den nächsten Tagen wohl abfinden.

Almaty mit über 100 Volksgruppen und Nationalitäten und 1,8 Millionen Einwohnern erwartet uns am frühen Morgen mit dem üblichen Stossverkehr einer Grossstadt – nur die Automarken sind anders als bei uns. Lada und asiatische Marken prägen das Strassenbild. Der Import europäischer Autos sei zu teuer, erklärt Xenia. Sie führt uns heute in die wichtigsten zwei Museen der City.

Wir erfahren viel über die Dombra, die traditionelle kasachische Gitarre mit nur zwei Saiten, und über die ursprüngliche Behausung der Nomaden: die Jurte. Wer hätte gedacht, dass diese innerhalb von zwei Stunden von nur zwei Personen aufgestellt wird. «Heute leben die Bauern in der kalten Jahreszeit in beheizten, kleinen Häusern in der Steppe», sagt Xenia. Die Jurte werde nur noch im Sommer genutzt. Uns fröstelt es, als wir erfahren, dass im Winter in der kasachischen Steppe Temperaturen von bis zu minus 50 Grad herrschen.

Schlangensud, Kamelmilch und Berge von Fleisch

Kenner Zentralasiens haben uns vor der Reise gewarnt: Es gibt eigentlich nur Fleisch zu essen. Das habe auch mit den harten klimatischen Bedingungen zu tun, erklärt Xenia. Wir sind somit auf das erste Mittagessen gespannt. Und tatsächlich: Vor uns stehen dampfende Fleischstücke vom Rind und Schaf in einer grossen Porzellanschüssel, mit ausgewählten Kräutern und Saucen abgeschmeckt. Getrocknetes Pferdefleisch mit Brot wird serviert, doch auch die Beilagen mit Kartoffeln, Reis oder Brot in verschiedenen Variationen machen Freude. Entwarnung für Vegetarier: Es schmeckt auch ohne Fleisch. Doch wir stellen fest, dass zwei Portionen reichen für den Appetit von vier Europäern.