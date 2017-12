In der humanistischen Bibliothek in Sélestat im Elsass liegt die älteste Quelle, die belegt, dass 1521 dekorierte Tannenbäume in Privathäusern aufgehängt wurden. Warum wir das wissen? Weil Professeur Sappinus es uns sagt. Philippe Rauel schlüpft seit 10 Jahren in die Rolle des von ihm kreierten Christbaumexperten, um die Geschichte rund um den Weihnachtsbaum zu übermitteln.