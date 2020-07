Wo Unternehmen mit ihrer Werbung die Jungen noch erreichen können – Schweizer Firmen stürzen sich auf TikTok

In der Schweiz haben etwa eine halbe Million Personen die App heruntergeladen. Das Kernpublikum sind Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren, eine Mehrheit ist weiblich. Es ist nicht das zahlungskräftige Zielpublikum, das sich selbstständig Ferien in der Schweiz leisten könnte.

Es sei aber die Kundschaft von morgen, argumentiert Tourismus Schweiz – und trifft damit zumindest einen Teil der Wahrheit.

Der andere Teil heisst: Eine Firma, die etwas auf ein innovatives, junges, entspanntes und unterhaltendes Image hält, sucht sich Präsenz auf Tiktok. Die Zeit drängt. Wer zu spät kommt, erntet nur noch das Image des Trittbrettfahrers.

Was bei Facebook die Influencers sind bei Tiktok die Creators

Die Pointe: Die jüngste der aufstrebenden Social-Media-Plattformen ist ein Werbekanal, auf dem in der Schweiz offiziell gar noch nicht geworben werden kann. Das entsprechende Angebot des chinesischen Anbieters ist erst im Aufbau. In England stehen die technischen Möglichkeiten schon bereit, um gezielt Werbung zu schalten, die etwa beim Öffnen der App aufploppen.

In Frankreich und Italien läuft ein Testbetrieb. In der Schweiz wie in Deutschland werden voraussichtlich Ende Jahr oder Anfang 2021 Buchungen möglich. Wer sein Werbegeld jedoch schon jetzt auf Tiktok verbraten will, kann dies über findige Agenturen via England tun.

Doch es braucht keine Werbebuchung, um zu werben. Die Alternative ist sogenannt organisches Wachstum: Firmen wie Schweiz Tourismus sichern sich die Dienste von erfolgreichen Tiktokern, die nicht wie bei Facebook «Influencer» sondern «Creators» heissen.