«Wir brauchen eine offene Kirche»: Pfarramtskandidat Ulrich Henschel stellt sich und seine Ansichten vor

Das Vorstellungsgespräch war durch Offenheit, Herzlichkeit, Wertschätzung und Humor geprägt. Meine Frau und ich fühlten uns willkommen. Ich spürte, dass hier engagierte Menschen die Kirchgemeinde aktiv voranbringen möchten. Da habe ich gedacht, wenn die Mitglieder der Pfarrwahlkommission, die ja einen Querschnitt der Kirchgemeindemitglieder repräsentieren, schon so sind, ist dies der richtige Ort für mich. Und als wir dann in die Kirchen gingen, war ich überwältigt. Ich fühlte mich sehr wohl.

Ulrich Henschel: Es ist bestimmt meine Lebenserfahrung und die meiner erlernten Berufe, die sich prägend auf meine Tätigkeit als Pfarrer auswirken. Ich bin Pfarrer mit Leib und Seele. Aber kein «Einzelkämpfer». Das Arbeiten in und mit Teams jeder Altersstufe macht mir Freude. Kirche ist für mich eine Art Herberge, in der sich Personen und Gruppen wohlfühlen dürfen – sozusagen ein zweites «Zuhause» angeboten bekommen. Ich mache gern bedürfnisgerechte Angebote.

An der letzten Pfarramtsstelle in Oberglatt liess man Sie ungern nach Deutschland gehen. Hat eine Rückkehr in die Schweiz mit der Suche nach Gott zu tun?

Nein. Für meine Frau und mich ist es ein «Zurückkommen» in ein von uns liebgewordenes Land. Hier wurden aus Menschen Bekannte und dann Freunde. Meine Mutter hatte zu der Zeit drei Schlaganfälle und einen Nierentumor. Und ich fühlte mich als ältester Sohn in der Verantwortung. Gott sei Dank, hat sie sich schnell im Rahmen ihrer Möglichkeiten erholt und wir konnten im Geschwister- und Familienkreis mit ihr alles Wichtige regeln und so die Rückkehr in die Schweiz planen. Eine Suche nach Gott ist die Rückkehr in die Schweiz nicht: Er ist schon da, wo wir sind. Gott ist überall, wo sich Menschen ihm zuwenden.

Jungen und älteren Menschen Gemeinschaft bieten hat mit Erwartungen zu tun. Welchen?

Ich liebe eine nach allen Seiten offene Kirche. Traditionelle Werte haben genauso Platz wie Ideen von alternativen Angeboten. Wer den Menschen, egal ob jung oder älter, aufmerksam zuhört, bekommt von ihnen Impulse, wie sie «Kirche» und Gemeinde sehen und wo ihre Wünsche und Bedürfnisse liegen. Es ist einfach wichtig die Ohren und das Herz immer offen zu haben – ob nun nach einem Gottesdienst, auf einem Gemeindefest oder im Volg, der Käserei oder einer Beiz.