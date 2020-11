Wieso in den Himalaja, wenn das einsame Val Medel gleich um die Ecke ist?

Tour 1

Für Genusswanderer mit Musse



Route: Curaglia–Pardatsch–Alp Soliva–Soliva–Curaglia

Wanderzeit: 4h

Distanz: 10½ Kilometer, 765 Höhenmeter

Von Curaglia an der Dorfkirche vorbei Richtung Hotel Medelina. In der zweiten Kurve nach der Sägerei rechts in den Wald und bis zu den Maiensässhütten Gliarauns. Von da links taleinwärts, am Maiensäss Plaun Tschaler vorbei zurück zur Kiesstrasse. Brückenüberquerung der «Rein da Plattas» Richtung Pardatsch und weiter nach Val Mulina. Auf der Route Richtung Alp Soliva bleiben. Durch Waldschneisen und bewaldeten Kamm durch das Tobel des Val Caschatscha und weiter auf der Krete von Masauna. Rechts den Wald hinauf zum Maiensäss «Masauna Su», von dort links hoch zur Alp Soliva. Der Abstieg erfolgt via Fontauna Rodunda und zweigt bei den Mises del Plaun rechts ab durch den Wald. Vorbei am Weiler Soliva zurück nach Curaglia.

Tipp: In den Rumantsch-Blog von Gabriel Venzin-Marty reinlesen inkl. Deutsch-Übersetzung.



Tour 2 (mittel)

Für flinke Wanderer mit Ausdauer



Route: Curaglia–Pali–Platta–Peinzas–Crap Stagias–Curaglia

Wanderzeit: 4h

Distanz: 10 Kilometer, 775 Höhenmeter

Entlang der Wanderschilder von Curaglia über Pali nach Platta. Hier beginnt der sportliche Aufstieg über die Passstrasse bis Peinzas Dado und weiter über steinigeres Gelände nach Crap Stagias (2½h). Der Rückweg führt via Gliarauns zurück ins Dorf Curaglia.

Tour 3 (schwierig)

Für trainierte Berggänger mit Übernachtung



Route: Curaglia–Alp Sura–Camona da Medel (ca. 3½ h).

Am nächsten Tag: Lai Encarden–Alp Sura–Fuorcla dalla Buora–Alp Puzzetta–Platta–Curaglia (ca. 5h)

Wanderzeit: 3½h + 5h

Distanz: 20 Kilometer, 1500 Höhenmeter

Von Curaglia via die Val Plattas auf die Alp Sura, ab dort Aufstieg ca. 1½ Stunden bis zur Medelserhütte «Camona da Medel» (Übernachtung bis 17 Uhr des Vorabends online reservieren: www.medelserhuette.ch). Am nächsten Morgen früh los Richtung Lai Encarden und zurück zur Medelserhütte, von dort Abstieg zurück zur Alp Sura. Links Aufstieg zum Pass Fuorcla dalla Buora auf 2292 m ü. M. Dann steiler, steiniger Abstieg bis zur Ziegenalp Alp Puzzetta (während der Saison kann man hier tolle Produkte kaufen). Rechts Richtung Platta bis zurück nach Curaglia.

Schlafen:

www.medelina.ch,

www.vallatscha.ch

Erleben:

www.valmedel.info,

www.surselva.info

Wissen:

www.mobiliar.ch/wandern,

www.wandern.ch