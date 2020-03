Wie stark schadet Corona der Autobranche? Daimler-Vorstandsmitglied gibt Auskunft

Wird sich neben dem Kaufverhalten auch das Nutzungsverhalten der Kundschaft ändern – im Sinn von mehr teilen oder mieten als besitzen?

Wir stellen bei vielen Kunden fest, dass weiterhin der Besitz eines eigenen Fahrzeuges sehr wichtig ist. Das ist jedoch regional unterschiedlich. In den asiatischen Ländern hält sich der Trend, Fahrzeuge vor allem selbst zu besitzen. Auch in den ländlichen Gebieten, beispielsweise in Europa, steht das eigene Fahrzeug noch immer für freie Mobilität. In Metropolregionen, wo das Angebot an alternativen Mobilitätslösungen gross ist und beispielsweise Car-Sharing-Möglichkeiten vorhanden sind, ergibt sich ein anderes Bild vom Nutzungsmuster unserer Kunden: Dort gibt es besonders unter jungen Leuten einen Trend zum Teilen und Mieten. Wir glauben, dass die Befriedigung des Mobilitätsbedürfnisses der Kunden auch in Zukunft sehr individuell sein wird.

Noch zögert die Kundschaft bei der Wahl des Antriebssystems. Wie schnell werden sich elektrifizierte Antriebe durchsetzen.

Wir verfolgen grundsätzlich eine 3-Säulen-Antriebsstrategie. Schon früh haben wir uns für eine 48-Volt-Elektrifizierung entschieden. Für die Kunden, die bestimmte Distanzen rein elektrisch zurücklegen wollen und gleichzeitig unbekümmert auf längeren Strecken unterwegs sein wollen, haben wir als zweite Lösung die Plug-in-Hybride im Angebot. Dann gibt es die dritte Säule, die rein elektrisch angetriebenen Modelle, von denen wir in den nächsten Jahren zahlreiche neue Modelle bringen werden. Der EQC ist schon in vielen Märkten im Angebot und Ende dieses Jahres werden wir im Kompaktsegment den EQA präsentieren.

Ein Problem ist die Reichweite.

Wir stellen bei den rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen einen grossen Zuspruch unserer Kunden fest. Elektroautos kommen allerdings häufig noch als Zweitfahrzeug auf die Strasse,. Doch wenn Elektrofahrzeuge mit 700 Kilometer Reichweite erhältlich sind, wird das Interesse noch weiter steigen. Dazu leisten auch Plug-in-Hybride einen Beitrag: Nicht nur in der neuen E-Klasse, sondern auch bei den Kompakten bieten wir Plug-in-Hybride an. GLA, CLA Coupé und CLA Shooting Brake bieten bereits über 70 Kilometer elektrische Reichweite. Je grösser diese Reichweiten werden, desto stärker wird auch der Zuspruch der Kunden sein. Ich bin also optimistisch, was diese Transformation im Sinne der Elektrifizierung angeht.

Elektroautos sind noch immer teuer – für den Hersteller wie für den Kunden. Wie kriegen Sie – nach dem guten Jahr 2019 – im laufenden Jahr wirtschaftlich die Kurve?

Wie für neue Technologien üblich, ist auch die Elektromobilität zum jetzigen Zeitpunkt noch preisintensiver. Was unseren weltweiten Pw-Absatz in diesem Jahr betrifft, gehe ich davon aus, dass wir durch die Entwicklung des Premiummarktes und der gesamten Wirtschaft nur ganz leicht unter Vorjahr liegen werden. Grundsätzlich bin ich sehr zuversichtlich.