Wie gross ist die Ansteckungsgefahr in Restaurants? 700 US-Epidemiologen sehen hier das grösste Risiko

Einen Anhaltspunkt liefert eine Massnahme der britischen Regierung, die allerdings genau in die andere Richtung ging. Statt Restaurants zu schliessen, forderte die Johnson-Regierung die Bevölkerung im Sommer auf, auswärts zu essen, um die Gastrobetriebe vor dem Ruin zu retten. Die Briten erhielten die Hälfte der Kosten für das Essen und alkoholfreie Getränke erstattet.

Gemäss einer allerdings noch nicht geprüften und publizierten britischen Studie der Universität Warwick hatte das Folgen. Nicht nur, dass die Briten das grosszügige Angebot der Regierung gerne annahmen, sondern damit auch das Coronavirus durch die vermehrten Restaurantbesuche schneller und stärker verbreiteten. Die Studienautoren haben berechnet, dass 8 bis 17 Prozent der lokalen Infektionsausbrüche auf Restaurantbesuche zurückgingen.

Restaurants, Turnhallen und religiöse Einrichtungen spielen grosse Rolle

Verlässlichere Aussagen lassen sich aufgrund einer Studie der renommierten Stanford-Universität treffen. Mittels den Mobildaten von 98 Millionen Menschen in den USA hat die Forschergruppe die Infektionshäufigkeiten an öffentlichen Orten untersucht. Auch diese Studie bestätigt, was man erwartet hat: Orte, die oft länger besucht werden und an denen die Menschen eng beisammen sind, bergen ein höheres Risiko. Das Stanford-Modell sagt voraus, dass Infektionen an Orten wie Restaurants, Turnhallen und religiösen Einrichtungen eine unverhältnismässig grosse Rolle spielen bei der Erhöhung der Infektionsraten.

Die US-Forscher halten fest, dass ein Grossteil der Coronavirus-Infektionen aller Wahrscheinlichkeit nach an Superspreader-Orten passiert - neben Fitnessstudios und Cafés demnach auch in Restaurants. Inwieweit bei der Übertragung des Virus direkte Tröpfcheninfektionen - generell die häufigste Übertragungsart-, Aerosole oder verunreinigte Oberflächen beteiligt sind, wird mit dieser Studie aber nicht beantwortet. Sicher ist nur, dass sich wenn Menschen länger zusammen sind, keine Maske tragen, sich nahe kommen, sprechen und womöglich gar lachen das Risiko einer Ansteckung höher ist. Also genau die Restaurant-Situation.