In den Städten bilden sich Cliquen, die Velos beinah kultisch verehren. Im Zentrum steht das Dreieck aus Ober- Unter- und Sattelrohr. Je schlichter, desto besser. Das Design hat sich seit den letzen hundert Jahren kaum verändert. Vorbild ist das Bahnrad, an dem keine Bremse und kein Schalthebel die reine Geometrie durchbricht. In dieser Form steht es als Dekoration in Schaufenstern von Weingeschäften und Bücherläden, fährt durch Architekturvisualisierungen und hängt in an Wohnzimmerwänden. Ein Möbel dazu gibt es mittlerweile bei Ikea zu kaufen. Für Städte entwickelt, in denen jedes abgestellte Fahrrad innert Minuten als Ersatzteillager ausgeschlachtet wird, dient es nun als Podest für den Fetisch Velo. In Winterthur ist das selbst zusammengestellte Velo eines Musikers zu sehen. Es besteht aus handbearbeitetem verkupfertem Stahl aus Japan. Lack fehlt, damit es, so es denn das Wohnzimmer oder den Ausstellungsraum einmal verlässt, Patina ansetzen kann. Andere Modelle sind auf Mahagoni oder Bambus aufgebaut. Selbstverwirklichung auf zwei Rädern.