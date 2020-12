Wer Skipisten lieber meidet, für den steht die Welt der Winterwanderungen offen

Einfach loslaufen. Das Knirschen von frischem Schnee unter den Füssen ­spüren. Das feine Rieseln der Flocken betrachten, die von den Ästen fallen. Hören, wie leise alles wird, wenn man durch die weisse Natur stapft. Eben haben wir das Toggenburger Dorf Hemberg hinter uns gelassen und sind nach dem Gasthaus Bad in die herrliche, unberührte Winterlandschaft eingetaucht. Schneekristalle glitzern um die Wette, die tief verschneiten Bäume schenken uns märchenhafte Licht-und-Schatten-Spiele. Mit jedem Schritt auf dem präparierten Winterwanderweg bietet sich uns ein neuer Blickwinkel auf die Landschaft. Und weit und breit kein Mensch.

Längst lockt der Schnee die Wintersportler nicht nur auf die Pisten und Loipen, seit einigen Jahren wünschen sie eine gewisse Multioptionalität. Am Morgen auf den Ski, am Nachmittag zu Fuss auf den Winterwegen. Der Vorteil am Winterwandern: Es ist für jedes Niveau zugänglich. Und: Es braucht dazu keine spezifischen Hilfsmittel – ausser guten Wanderschuhen, warmer Kleidung, Sonnenbrille und Sonnencreme.

Jeder Fünfte wandert auch im Winter

Viel zu dem Boom in der Schweiz beigetragen hat Schweiz Mobil. Seit das nationale Netzwerk für den Langsamverkehr Winterwanderrouten auf seiner Website aufschaltet, ist die Nachfrage deutlich gestiegen. Inzwischen kann man aus fast 160 Winterwanderungen in der ganzen Schweiz aussuchen. Jedes Jahr kommen neue dazu.

Es sei eine «Best of»-Auswahl aller Routen, betont Lukas Stadtherr, Mitglied der Geschäftsleitung von Schweiz Mobil. Der Vorteil der Winterwanderwege: Sie seien mit pink Wegweisern markiert, sind an den öffentlichen Verkehr angebunden, und im Internet oder in der App bekommt man alle wichtigen Infos wie Länge, Höhenmeter oder besondere Sehenswürdigkeiten.

Viele Destinationen haben in den letzten Jahren weitere Routen ausgebaut, oft Rundwege in sonniger Höhe. Denn sie haben entdeckt, dass sie mit einem guten Winterweg-Angebot zusätzlich punkten und neue Gäste anlocken können. Laut einer aktuellen Studie von Sport Schweiz wandert bereits jeder fünfte Schweizer auch im Winter. Und sie kommen aus allen Altersgruppen. Das biedere Image hat das Winterwandern also abgelegt.