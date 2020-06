Wer hatte den Virus im Kanton Genf? Nur jede elfte Infektion wurde entdeckt

Die Zahl könnte ebenfalls für den Kanton Tessin repräsentativ sein, in der Deutschschweiz liegt die Infektionsrate sicher tiefer. Eine Studie aus dem Kanton Waadt zeigte diese Woche eine Seroprävalenz von sieben Prozent – bei sieben Prozent der Bevölkerung wurden Antikörper gegen SARS-CoV-2 gefunden. Einerseits bedeutet das zwar, dass erst ein kleiner Teil der Bevölkerung zumindest vorübergehend immun ist gegen die Krankheit. Selbst in der stark betroffenen Stadt Stockholm in Schweden, das keinen Lockdown hatte, wird die Rate momentan auf nicht mehr als 20 Prozent geschätzt.

Genau betrachtet gab es in der 4. Woche zwar einen «Absacker», als die Rate von 10,9% auf 6,6% fiel und dann wieder auf 10,8% stieg. Die Studienleiterin und Epidemiologin am HUG, Silvia Stringhini, sagt aber: «Eine solche Schwankung war zu erwarten.» Dies, weil immer wieder neue Leute getestet wurden. Und sie spiele auch keine Rolle: «Wir sehen, dass die sogenannte Seroprävalenz bei ungefähr zehn Prozent liegt und nicht bei null, nicht bei fünf und auch nicht bei 20.»

Während fünf Wochen wurden am Genfer Unispital (HUG) Blutproben abgezapft: 2766 Genfer hielten den Arm hin, damit es zur Coronapandemie mehr Klarheit gibt. Aus Vermutungen wurden nun Zahlen für eine Studie . Und diese zeigen: Vom 6. April zum 9. Mai stieg die Durchseuchungsrate von rund fünf auf elf Prozent in der Genfer Bevölkerung.

Bis zehn Mal mehr tatsächliche Infektionen

Andererseits bleibt demnach ein grosser Anteil der Infektionen unbemerkt oder zumindest ungetestet. In der Waadt gab es also vier Mal mehr Infektionen, als positiv getestete Fälle bekannt waren – und zehn Mal mehr, als in Genf bekannt waren (siehe Grafik). Das dürfte sich mittlerweile etwas geändert haben, da viel mehr getestet wird, jedoch haben wohl viele Infizierte schlicht keine Symptome und gehen auch jetzt nicht in ein Testcenter.

Die Senioren waren seltener infiziert: Verglichen mit der Gruppe der 20- bis 50-Jährigen hatten die über 65-Jährigen nur halb so oft Antikörper. Die Genfer Studienautoren führen dies darauf zurück, dass sich die Senioren besser geschützt und distanziert hätten.