Wer hat die besseren Macarons: Sprüngli, Bachmann oder doch McDonald’s?

«Baisers de mousse», Schaumkuss, hiessen die Luxemburgerli im 19. Jahrhundert, als die Confiserie Sprüngli in Zürich sie in ihr Sortiment aufnahm. Ein passender Name, denn wie bei einem Kuss geht es nicht nur um den Geschmack, sondern auch um die Konsistenz: Bei der ersten Berührung spüren die Lippen etwas Widerstand, dann wird es weich und zerfliesst.

Doch was ist ein guter Kuss? Soll er kräftig und intensiv sein oder lieber zart und schmelzend? Da herrscht wohl kaum Einigkeit – und das gilt auch fürs Gebäck. Wobei in der Deutschschweiz viele überhaupt nur die Luxemburgerli von Sprüngli kennen. Im Welschen dagegen, wo das Gebäck als «Macaron» (Makrönchen) bekannt ist, fällt sofort der Name des traditionsreichen französischen Maison Ladurée.

Die Herstellung ist nicht ganz einfach. Zum Beispiel müssen Backzeit und Temperatur exakt stimmen, damit das Gebäck eine Kruste erhält, aber innen schön weich ist. Und welche schmecken am besten? Um das herauszufinden, haben wir eine Degustation mit vier Redaktionsmitgliedern und einem externen Fachmann – dem ­Konditor Jürg Kaufmann von der Chocolaterie Kaufmann in Buchs (AG) – organisiert.

Zu kosten gab es je ein Himbeer- und ein Scho­kolademacaron von fünf Herstellern. Nebst Sprüngli und La­durée war die Confiserie Bachmann

im Rennen, zudem gab es Macarons von McDonald’s sowie die handgemachten aus der kleinen Boutique Biennoiserie in Biel.

Auffallend sind die Grössenunterschiede: Die Luxemburgerli von Sprüngli und Bachmann sind kleine Häppchen, die gut auf einmal in den Mund passen, die anderen ungefähr doppelt so gross. Farblich tanzen die handgemachten aus Biel aus der Reihe: Sie sind weiss gesprenkelt statt rosa oder braun. «Hier wurden offenbar ungeschälte Mandeln benutzt», sagt Confiseur Jürg Kaufmann. Und ergänzt: