Es war nur eine Randnotiz. Aber der Brief des preisgekrönten Historikers David Garrow, vor einigen Tagen in der britischen Wochenzeitschrift «The Economist» abgedruckt war, sagt mehr über das Vermächtnis des Bürgerrechtlers Martin Luther King aus als die vielen klugen Essays, mit denen dieser Tage an seine Ermordung vor 50 Jahren erinnert wird. Garrow beklagte sich in seiner Eingabe darüber, dass der Autor eines Nachrufes auf den allseits verehrten Volksprediger Billy Graham behauptet hatte, King sei einst von Graham freigekauft worden – indem Graham in einem Gefängnis in Albany (Georgia) oder Birmingham (Alabama) oder wo auch immer eine Kaution für King hinterlegt habe.

Diese Anekdote, sagt der renommierte King-Biograf, sei frei erfunden – obwohl sie auch vom «King Center» verbreitet wird, einer gemeinnützigen Institution, die das Andenken an den toten Bürgerrechtler pflegt. Besonders ärgere er sich aber daran, präzisiert Garrow auf Nachfrage, dass immer wieder behauptet werde, Graham, Sohn eines weissen Bauern aus Charlotte (North Carolina), und King, Sohn eines schwarzen Pfarrers aus Atlanta (Georgia), seien sich in enger Freundschaft verbunden gewesen.

Vom Friedens- zum Wutaktivist

Dazu muss man wissen: Einige Jahre lang verkehrten die beiden protestantischen Pfarrer, so unterschiedlich ihre Biografie und ihr Lebenswandel auch war, in den gleichen Kreisen. Immer mal wieder diskutierten King und Graham in den späten Fünfzigerjahren darüber, wie mithilfe des Wortes Gottes die staatlich sanktionierte Rassentrennung in weiten Teilen der USA überwunden werden könne.

Damals sei Graham einer der wenigen Vertrauten weisser Hautfarbe gewesen, der King mit seinem Spitznamen «Mike» ansprechen durfte, wird immer wieder kolportiert (Garrow zweifelt auch diese Überlieferung an). Spätestens in den frühen Sechzigerjahren aber, sagt Garrow, hätten Graham und King den Kontakt zueinander verloren, und es sei deshalb falsch, von einer tiefen Freundschaft zu sprechen.

Tatsächlich lebten sich die zwei auseinander. Während der weisse Prediger in der turbulenten Dekade, geprägt durch die Bürgerrechtsbewegung, die sexuelle Revolution und den Krieg in Vietnam, weitgehend darauf verzichtete, seine Heilslehre mit politischen Äusserungen anzureichern, kämpfte der schwarze Pastor beharrlich an vorderster politischer Front gegen die anhaltende Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerungsminderheit. Dabei wandelte sich der Friedensnobelpreisträger von einem geradezu stoischen Diener Gottes, der Demütigungen gelassen entgegennahm und zur Gewaltlosigkeit aufrief, zu einem frustrierten, bisweilen gar wütenden Aktivisten.

So dehnte King sein Aktionsfeld aus, und wetterte spätestens ab 1963 nicht nur im reaktionären Süden der USA, sondern auch im angeblich aufgeklärten Norden des Landes gegen sichtbare und unsichtbare Schranken im Zusammenleben zwischen hell- und dunkelhäutigen Amerikanern. Mit dieser Botschaft brüskierte er in Los Angeles, Chicago oder Detroit (weisse) Verbündete, die sich bitterlich über die Proteste in ihren herausgeputzten Vorgärten beklagten – und die angebliche Militanz der Bürgerrechtsbewegung kritisierten.

«I have a dream» – Martin Luther Kings berühmte Ansprache: