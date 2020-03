Wenn Eltern plötzlich Lehrer sein sollen: Tips für  den Unterricht im eigenen Wohnzimmer

Fragen die Thirza Schneider Präsidentin des Berner Vereins Bildung zu Hause noch so gerne und mit einer gewissen Genugtuung beantwortet. Denn die Corona-Krise rückt Homeschooling-Familien wie die ihre in den Fokus. Sonst eher belächelt, und je nach Kanton mehr verhindert als gefördert, sind sie nun plötzlich gefragte Experten.

Schule in einem Klassenzimmer, das wird es in der Schweiz so schnell nicht mehr geben. Mindestens bis 14. April, wohl aber eher länger bleiben alle Schulen geschlossen. Mehr als 600 000 Kinder und Jugendliche sitzen nun den ganzen Tag zu Hause. Daneben mehr oder weniger entnervte Eltern, die plötzlich Lehrer spielen sollten, aber auch noch im Home Office arbeiten müssten und sich fragen: Wie soll das gehen, lernen zu Hause, über Wochen?

Angst, ihren Kindern könnte es nun langweilig werden, weil auch ihre Freizeitaktivitäten und Kontakte zu anderen Kindern gestrichen sind, hat Jael Bischof gar keine. «Wir haben so viele Projekte offen, für die wir immer zu wenig gemeinsame Zeit haben, die Kinder und ich freuen uns richtig darauf.» Auf die Frage, ob ihr und den Kindern nie die Decke auf den Kopf falle, lacht die 40-Jährige, gelernte Treuhänderin: «Oh doch, dann ziehen wir uns alle Schuhe an und gehen spazieren, das hilft wirklich immer und wenn es nur für eine Viertelstunden ist.» Auch Vorlesen sei eine ihrer Geheimwaffen, selbst die älteren beiden Kinder seien dafür immer zu haben. «Danach arbeiten oder spielen alle meist wieder sehr friedlich und selbstständig.»

Homeschooling mit Home Office verbinden

Eigene Interessen zu entwickeln und auch die Zeit zu haben, diesen nachzugehen, das sei eine grosse Chance des Homeschooling, sagt Nicole Wyss. Die Solothurnerin kombiniert ihr 40-Pensum als Sekretärin im Home Office mit dem Homeschooling ihrer neunjährigen Tochter. Mit etwas Vorbereitung lasse sich das gut in Einklang bringen. «Nach einer kurzen Instruktion am Morgen arbeitet meine Tochter oft längere Zeit ganz für sich.» Sie sei in dieser Zeit für Fragen in der Nähe, aber auch mit anderem beschäftigt.

Kinder brauchen Abwechslung und Inputs

Wichtig findet Nicole Wyss, dass Kinder nicht stundenlang alleine arbeiten müssen. «Das funktioniert nicht, jüngere Kinder brauchen Abwechslung, neue Inputs.» Dafür verteilt sie etwa Posten mit Aufgaben im ganzen Haus, lässt ihre Tochter im Garten verschiedene Beobachtungsaufgaben lösen oder ein Wanderdiktat üben. Aber, betont Wyss, das Homeschooling braucht viel Zeit und Aufmerksamkeit der Eltern. «Einfach so nebenher geht das nicht, das frustriert beide Seiten.»

Werden Kinder zu Hause unterrichtet, bietet sich aber auch der normale Alltag als Lernsituation an, das betonen alle befragten Homeschooling-Mütter. «Gestern haben wir Kuchen gebacken und meine Tochter hat selbstständig die Mengen eines Rezepts halbiert, und eines anderen verdoppelt», gibt Nicole Wyss ein Beispiel. Dafür muss man nichts vorbereiten. Ältere Kinder könnten auch selbstständig das Mittagessen zubereiten, vom Rezept über das Kochen bis zum Servieren.

Mehr Zeit zum Spielen

Allen Eltern rät sie die kommende Zeit auch zu geniessen. «Die Kinder haben mehr Zeit zum Spielen und können trotzdem ihren Schulstoff erledigen oder vielleicht jetzt sogar mal etwas ausprobieren, wozu sonst die Zeit fehlt.» Und Thirza Schneider schreibt auf ihrem Blog: «Ihr müsst nicht das Gefühl haben, dass die Verantwortung der Bildung der Kinder jetzt bei euch liegt.