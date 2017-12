Anastasia massiert meinen Körper. Meine Augen sind geschlossen, ich bin tiefenentspannt. Endlich wieder mal. Ich denke an nichts. Wohlbefinden – das war lange Zeit ganz schön weit weg.

Ich bin ins Kranzbach gefahren. Eine Rückszugsoase in Bayern und eines der besten Wellnesshotels in Deutschland. 15 Kilometer von Garmisch-Partenkirchen entfernt, direkt an der Grenze zu Tirol. Das Steinhaus, besser gesagt das Schloss, wurde vor 100 Jahren von der adeligen Mary Isabel Portman aus London erbaut. Das Kranzbach ist ein geschütztes Bergtal, das Hotel steht am Fusse der Zugspitze, Deutschlands höchstem Berg (2962 m ü. M.).

Wo könnte man besser vor den kleinen und grossen Herausforderungen im Leben fliehen? Die Selbsterkenntnis, die sich an die Oberfläche durchkämpfte, war verheerend: Ich arbeite zu viel, bin ständig am Handy, kann nicht abschalten und nicht allein sein. Um das alles erträglicher zu machen, lebe ich zeitweise ungesund – esse falsch, rauche hin und wieder und trinke zu viel vom Falschen.

Nun möchte ich von Montag bis Freitag diese Laster ablegen. Ich wähle das Detox-Programm. Fünf Tage Hardcore-Verzicht, fünf Tage Entgiftung. Erst über die Stränge schlagen, und dann in kürzester Zeit für alles büssen wollen. So ist der Mensch. Aber mit dieser Frage will ich mich nicht aufhalten.