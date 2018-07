Gerade dort, wo es noch Wasser hat, ist die Lage in der Schweiz nun auch präkär: Die Pächter von Bächen sind besorgt. Die steigende Wassertemperatur kann für Fische tödlich enden. Letzte Woche wurden deshalb im Aargau bereits zwei Notabfischungen im Reusstal bewilligt: die eine im Stöcken-, die andere im Attenschwilerbach. Am Montag entschied das Amt für Wald beider Basel, den Eibach in Gelterkinden auf einer Länge von fast drei Kilometern elektrisch abzufischen. In anderen Kantonen wartet man noch zu. Auch mehrere Teilpächter der Sissle im aargauischen Fricktal schlugen Alarm. «Mit der Trockenheit haben wir fast jedes Jahr zu kämpfen. So kritisch wie in diesem Sommer war die Lage jedoch seit langem nicht mehr», sagt Hanspeter Berger vom Fricktalischen Fischerverein Sisseln. Er und andere betroffene Teilpächter baten den Kanton Aargau um Hilfe. Dieser handelte und führte am Donnerstagmorgen zusammen mit mehreren Teilpächtern die Notabfischung in der Sissle durch.

Fische werden paralysiert Bei der Notabfischung kommt ein Elektrogerät zum Einsatz, das im Wasser einen Stromkreis erzeugt. «Die Fische werden davon wie von einem Magnet angezogen und betäubt», erklärt David Bittner von der Sektion Jagd und Fischerei des Kantons Aargau. Sobald die Fische paralysiert an der Oberfläche treiben, werden sie mit Netzen aus dem Bach gefischt. Anschliessend kommen sie in einen Behälter mit Wasser und werden an anderer Stelle ausgesetzt – im gestrigen Fall direkt dort, wo die Sissle in den Rhein mündet.