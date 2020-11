Wattestäbchen einschicken und die «Wer-bin-ich»-Frage beantwortet kriegen

«Erkenne dich selbst» - eine der vielen Weisheiten, die den Apollon-Tempel in Delphi zierten. Gemeint war: Der Mensch möge in sich hineinblicken und seine Möglichkeiten und Beschränkungen erkennen. In der Moderne kann man das auch – und womöglich tiefer. Dank technischer Hilfe. Wir können unseren DNA-Code einsehen, gewissermassen die Bauanleitung unseres Selbst.

Bis vor einigen Jahren war das Science-Fiction, dann wurde es langsam technische Möglichkeit, war aber sauteuer. Jetzt steht die Lektüre seines Genoms allen Willigen offen. Sogenannte DTC-Analysen (direct-to-consumer) werden im Internet angeboten. In der Schweiz ist die Sache ziemlich streng reglementiert, die einschlägigen Firmen operieren deshalb vorzugsweise aus dem Ausland.

Ein Text von drei Milliarden Buchstaben

Das menschliche Erbgut (Genom) besteht aus einem Doppelstrang von Basenpaaren und umfasst etwa 3 Milliarden Basen. Das sind gewissermassen die Buchstaben des genetischen Codes. Abschnitte darin dienen als Bauanleitung für gewisse Proteine, man sagt dann: Sie codieren für das bestimmte Protein. Das sind die Gene, gewissermassen die Wörter des Codes. Wofür die Buchstaben dazwischen stehen, ist nicht restlos geklärt. Einige Sequenzen dürften sicher als Steuerungszeichen dienen. Ist der ganze Text ausgelesen, ist das Genom sequenziert.

Menschen stimmen hinsichtlich ihrer DNA zu ungefähr 99,5 Prozent miteinander überein. Als Genotypen sind wir ziemlich identisch. Als Phänotypen, das, was aus den Genen produziert worden ist, sind wir weniger gleich. Die Beziehung zwischen Genotyp und Phänotyp ist denn auch das, was Menschen interessiert.

Leider meist kein Gen-Merkmal-Verhältnis

Man kann das Verhalten und das Aussehen von Menschen mit ihrem Genom vergleichen. Das Verhältnis ist allerdings nicht 1:1 – indem jedem Gen ein Merkmal zugeordnet werden könnte und umgekehrt –, sondern weit komplizierter. Solche Vergleiche liefern nur Wahrscheinlichkeiten, keine sicheren Aussagen. Aussagekräftig sind zum Beispiel Augenfarbe (für blau oder braun bis zu 95 Prozent), Haarfarbe und -beschaffenheit oder die Hauptfarbe.