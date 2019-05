Mutter zu sein, ist zweifellos eine grosse Aufgabe. Es ist Geschenk, Verantwortung und Arbeit. Von einer Mutter Perfektion zu erwarten, wäre anmassend und auch dumm: Denn gerade Mütter sind dazu da, ihren Kindern zu vermitteln, dass nichts und niemand perfekt sein muss – was zählt, ist die Liebe. Es ist nicht wichtig, mit dem Kind zu basteln und es jeden Abend um 19 Uhr ins Bett zu stecken. Es muss auch nicht jeden Tag gesundes Essen geben. Wichtig ist, dem Kind das Urvertrauen in die Welt zu schenken, und das, finde ich, schafft man nur mit bedingungsloser Liebe. Mama ist gut – also ist auch die Welt gut. Meine Mutter war ein liebender Mensch, ich zehre noch heute davon. Vielleicht ist die Wertschätzung solch umfassender Liebe seitens der Gesellschaft das, was ich mir für Mütter am meisten wünsche.

Ich hoffe, meinen Kindern genauso viel Liebe mit auf den Weg zu geben – und ich bin alles andere als perfekt. Doch auch die Gesellschaft ist es nicht: Will eine Mutter alles sein – Mutter, Hausfrau, Brötchenverdienerin –, dann muss sie sich oft selber helfen. Motto: «Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.» Ein Lieblingssatz meiner Mutter, geäussert mit einer Nuance Frust, einer Nuance Humor.

Frust und Humor: Sie begleiteten mein jüngstes Kind und mich durch die Jahre, als ich wieder in den Beruf einstieg als freie Mitarbeiterin. Keine Oma da, kein Geld für einen teuren Krippenplatz. So nahm ich die Kleine mit zu vielen Terminen. Der Deal: Hinterher gab es eine Barbie. Die kostete dann einen Viertel des Lohns. Alles nicht perfekt, aber heute ist diese Zeit ein Kapitel einer so schönen wie verrückten Geschichte, die wir teilen.

Susanne Holz