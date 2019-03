Delikte wegen Pornografie, Gewaltdarstellung und Ehrverletzungen nehmen zu, besonders unter Jugendlichen. Welche Rolle spielen dabei die sozialen Medien?

Immer mehr Jugendliche besitzen ein Smartphone und sind in den sozialen Medien aktiv. Der Zugang zu Pornografie oder Gewaltdarstellung wird damit leichter. Doch das ist nur die eine Seite. In der JAMES-Studie befragen wir regelmässig Jugendliche, ob sie mit solchen Inhalten bereits in Kontakt gekommen sind. Dieser Wert bleibt seit 2014 Jahren konstant.

Dann gibt es nicht mehr Fälle, sondern bloss mehr Anzeigen?

Die Gesellschaft reagiert heute sensibilisierter auf Cybermobbing oder Beleidigungen in der digitalen Welt. Deshalb wird die Polizei öfter eingeschaltet.