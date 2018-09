Ein Vierteljahrhundert lang hat der Kinderarzt und Musiker Beat Richner ein Stück Welt verändert, indem er in Kambodscha Kinder in seinen Spitälern kostenlose Behandlungen ermöglichte. Und doch wusste er in den letzten Monaten seines Lebens nichts mehr davon. Hingegen hat er bis sechs Wochen vor seinem Tod am 6. September seine engsten Freunde und Familienangehörige noch erkannt.

Woran Richner erkrankt ist, wurde nicht bekannt gegeben. Doch dass Menschen am Schluss nur noch ihre ältesten Erinnerungen bleiben, kommt bei Erkrankungen des Gehirns nicht selten vor. Dies ist oft auch von Demenz- oder Alzheimerkranken bekannt.

Warum ist das so? Darauf haben selbst Neurowissenschafter keine befriedigende Antwort. Denn das längerfristige Abspeichern von Erinnerungen ist eine hochkomplexe und noch nicht vollständig entschlüsselte Angelegenheit. Das Phänomen, dass Demenz-Kranke oft ihr Geburtsdatum noch kennen und Gedichte rezitieren können, die sie in der Schule gelernt haben, aber nicht mehr wissen, in welchem Jahr und welchem Gebäude sie leben, wird Ribotsches Gesetz genannt. Théodule Ribot war ein französischer Psychologe und Philosoph, der 1882 diesen Abbau des Gedächtnisses im Alter als erster beschrieb.